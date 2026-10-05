Maibaumumschneiden in Bruck: Rossecker und Maderecker tanzen auf

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Steht nicht mehr lange: Der Maibaum am Brucker Hauptplatz

Dem Maibaum am Brucker Hauptplatz geht es am Samstag (10. Oktober) an den Stamm. Der Heimatverein Maderecker und der Trachtenverein Rossecker laden dabei gemeinsam zu einem Herbstfest ein. Für besten Tanz und zünftige Volksmusik ist also gesorgt. Speis und Trank wird freilich auch geboten, Start ist um 10 Uhr und der Maibaum soll dann ab 13.30 Uhr fallen.

Die Sommermonate waren für die beiden traditionsreichen Vereine veranstaltungsintensiv. Die Maderecker tanzten am Marienplatz in München, boten Volkstanz und Schuhplatteln im Rahmen des Ferienpasses der Stadt Bruck an und ließen sich auch beim Pfarrfest in Bruck auf die Beine schauen.

Der Trachtenverein Rossecker tanzte als offizieller Botschafter der steirischen Volkskultur beim 33. Gredinger Trachtenmarkt in Bayern, zuvor repräsentierte man Österreich beim „27th International Buyukcekmece Culture and Art Festival“ in Istanbul. Zuletzt „wärmte“ sich die Rossecker auch schon für das Maibaumumschneiden am Brucker Hauptplatz auf und fällten den Baum des Seniorenzentrums in Oberaich.