Steinchen statt Stoff: Amira Aly zeigt ihren funkelnden Babybauch

Bei ihrer Überraschungs-Babyparty präsentierte Amira Aly einen glitzernden Bauch und freute sich über Geschenke für ihr erstes gemeinsames Kind mit Christian Düren.

Glitzernder könnte der Endspurt ihrer Schwangerschaft kaum sein: Die 34-jährige Amira Aly ist hochschwanger und hat jetzt mit ihren engsten Freundinnen eine Babyparty gefeiert. Der eigentliche Hingucker war dabei – neben Torte und Deko – die werdende Mama selbst. Alys nackter Babybauch war mit zahlreichen bunten Glitzersteinchen beklebt und funkelte bei einem kleinen Fotoshooting in der Sonne. Auf Instagram zeigte die Kärntner Moderatorin die Bilder und schrieb dazu lediglich: „Blessed“ – also „gesegnet“.

Damit liegt Aly voll im Trend. „Bedazzling“ erlebt derzeit vor allem in den sozialen Medien ein großes Comeback. Handyhüllen, Trinkflaschen, Bücher, Taschen und sogar Autos werden mit bunten Strass- und Schmucksteinen beklebt. Dieser verspielte Glitzer-Look gilt als Gegenbewegung zu den zuletzt vorherrschenden minimalistischen „Clean Girl“- und „Quiet Luxury“-Ästhetiken. Jetzt darf es wieder bunt, kitschig und vor allem maximalistisch sein.

Drittes Kind, erste Tochter

Geschenke für den Nachwuchs durften natürlich ebenfalls nicht fehlen. Unter anderem erhielt Aly winzige, rosafarbene Babyschuhe, auf denen Schwäne aufgenäht waren. Die Kleine ist das erste gemeinsame Kind von Aly und Christian Düren sowie die erste Tochter der Moderatorin. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne. Die Feier selbst war übrigens eine Überraschung ihrer Freundinnen.