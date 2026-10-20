Seit vier Jahren leitet Simon Weiß mehrere Filialen des familieneigenen Teppichhauses. Im Oktober hat der 23-Jährige sein neues Geschäft in Liezen eröffnet.

Einen Teppich findet man vermutlich in fast jedem Haushalt. Die richtige Reinigung und Pflege kann aber je nach Größe und Material mitunter eine echte Herausforderung darstellen. Hier kommt das auf Orientteppiche spezialisierte Familienunternehmen „Teppich- und Polsterservice Weiß“ ins Spiel. „Mein Opa hat schon in den 1950er-Jahren Teppiche verkauft, mein Onkel und mein Papa haben sich dann auf die Reinigung und Restauration fokussiert“, erzählt Simon Weiß.

Schon seit er denken kann, war der heute 23-Jährige im Geschäft seines Vaters mit von der Partie. „Mit 15 Jahren habe ich direkt nach der Schule begonnen im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Im Alter von 19 Jahren habe ich dann meine eigene Filiale eröffnet“, sagt Weiß stolz. Der gebürtige Oberösterreicher führt aktuell zwei Filialen in seinem Heimatbundesland, im Oktober kam eine weitere in Liezen dazu.

„Teppiche sind meine Passion“

Dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, war Weiß schon früh klar. „Ich liebe dieses Geschäft und könnte mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Teppiche sind einfach meine Passion.“ Der enge Kundenkontakt bereitet ihm dabei besondere Freude.

1 / 5 Seit vier Jahren ist Weiß selbstständig © Teppich- und Polsterservice Weiß

Sich so jung selbstständig zu machen, sei auch herausfordernd gewesen. „Man muss viel beachten und hat auf einmal die Verantwortung für seine Mitarbeiter. Innerhalb des Familienbetriebs musste ich auch erst meinen eigenen Weg finden.“

Kostenloser Abhol- und Bringservice

Mit der Eröffnung der Filiale in der Liezener Hauptstraße hat sich Weiß einen Herzenswunsch erfüllt: „Wir betreuen schon lange Kunden in der Obersteiermark. Ich möchte jetzt auch persönlich vor Ort für sie da sein.“ Geboten wird ein Komplettpaket – angefangen von der Reinigung über die Restauration bis hin zu umfassender Beratung. Auch eine kostenlose Abholung und Zustellung sowie der Verkauf von Teppichen sind Teil des Angebots.