16 Nachfahren von Nazi-Opfern bei Stolperstein-Verlegung in Graz

Sieben Stolpersteine für Leo und Thekla Jagoda sowie deren Kinder wurden in der Grazer Netzgasse verlegt. Besonders berührt hat eine Besichtigung des Hauses.

1908 hat das Paar in Polen geheiratet, danach haben sich Thekla und Leo Jagoda in Graz in der Netzgasse im Bezirk Lend niedergelassen und dort ihre fünf Kinder – Wilhelm, Emilie, Adolf, Erich und Otto – auf die Welt gebracht. Leo hat als Schneider ein Unternehmen aufgebaut, bis die Nazi-Herrschaft in Österreich dem ein Ende bereitete. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurde die Familie, wie Tausende andere auch, verfolgt. Leo wurde verhaftet und kam in das KZ Dachau. Das Familienunternehmen wurde geschlossen.

Nach seiner Freilassung gelang der Familie im September 1938 die Flucht in die Schweiz. Die Kinder fanden später Zuflucht in Großbritannien, Palästina beziehungsweise den USA, wie der Verein für Gedenkkultur recherchiert hat. Der Verein ist es auch, der das Projekt Stolpersteine nach Graz gebracht hat: Damit wird an Opfer des Nazi-Terrors direkt dort erinnert, wo die Menschen ihren Lebensmittelpunkt hatten.

1 / 10 Stolperstein-Verlegung für die Familie Jagoda in der Netzgasse in Graz... © Alexander Danner

Am 2. Oktober wurden deshalb vor dem Haus in der Netzgasse 11 sieben Stolpersteine verlegt. Das Besondere dabei: Zur Gedenkfeier kamen 16 Nachfahren von Thekla und Leo Jagoda nach Graz. Heute leben Familienmitglieder in den USA, Israel und Deutschland. Besonders berührt war die Familie von der Gastfreundschaft der heutigen Hausbewohnerinnen und Hausbewohner, schildert der Verein für Gedenkkultur. Diese nahmen nicht nur an der Feierlichkeit teil, sondern ermöglichten auch eine kleine Besichtigung des Hauses.