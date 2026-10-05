Entwarnung für verunreinigtes Trinkwasser in St. Kanzian

Bevölkerung war aufgerufen, das Trinkwasser ab 28. September wegen Verunreinigung abzukochen. Nach über einer Woche nun die Entwarnung.

In der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee wurden die Gemeindebürger seit 28. September aufgefordert, aufgrund einer aktuellen Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken, das Trinkwasser bis auf Weiteres abzukochen. Ausgenommen von der Verunreinigung waren die Ortschaften Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf.

Am 5. Oktober konnte die Gemeinde Entwarnung geben: Somit ist das Abkochen des Trinkwassers nicht mehr erforderlich und eine uneingeschränkte Nutzung des Leitungswassers möglich.