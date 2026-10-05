Entwarnung für verunreinigtes Trinkwasser in St. Kanzian
Bevölkerung war aufgerufen, das Trinkwasser ab 28. September wegen Verunreinigung abzukochen. Nach über einer Woche nun die Entwarnung.
In der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee wurden die Gemeindebürger seit 28. September aufgefordert, aufgrund einer aktuellen Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken, das Trinkwasser bis auf Weiteres abzukochen. Ausgenommen von der Verunreinigung waren die Ortschaften Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf.
Am 5. Oktober konnte die Gemeinde Entwarnung geben: Somit ist das Abkochen des Trinkwassers nicht mehr erforderlich und eine uneingeschränkte Nutzung des Leitungswassers möglich.
Was sind Enterokokken ?
Enterokokken sind Bakterien, die zur normalen Dickdarmflora des Menschen, zahlreicher Säugetiere sowie von Vögeln gehören. Sie können Harnwegsinfektionen, Bauchfellentzündungen und selten Herzklappenentzündungen verursachen. Bei Verschleppung aus dem Darmbereich kann es zu Harnwegsinfektionen, Bauchfellentzündungen und selten – bei Einschwemmung in den Blutkreislauf sowie bei vorgeschädigten Herzklappen – zur Herzklappenentzündung kommen. Sind Enterokokken im Trinkwasser nachweisbar, ist eine Desinfektion des Trinkwassers mit geeigneten und zugelassenen Desinfektionsmitteln (z. B. Chlor, Chlordioxid, Hypochloritlauge) durch den Trinkwasserversorger erforderlich. (Quelle: Ages)