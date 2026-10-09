Caroline Breyer: Ich beschäftige mich damit, wie Schule und Unterricht so gestaltet werden können, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichberechtigt am Lernen teilhaben können. Dabei geht es darum, Barrieren für einzelne Kinder abzubauen und Lehrkräfte dabei zu unterstützen, mit der Vielfalt in ihren Klassen gut umzugehen. Gemeinsam mit den Menschen, die täglich in der Schule arbeiten und lernen, werden Lösungen für die Praxis zu entwickelt.

Österreich hat sich mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem (weiter-)zuentwickeln. Die Idee: Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sollen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung haben. Mit meiner Forschung möchte ich dazu beitragen, konkrete Wege aufzuzeigen, wie Inklusion im Bildungsalltag gelingen kann.

3 Wie sind Sie zu diesem Forschungsbereich gekommen?

Inklusion begleitet mich schon mein gesamtes Leben. In meiner Ausbildung zur Elementarpädagogin habe ich mich erstmals intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt und erste berufliche Erfahrungen im Bereich der Inklusion gesammelt. Diesen Weg habe ich in Studium und Beruf konsequent weiterverfolgt. So wurde aus frühen persönlichen Erfahrungen ein beruflicher Schwerpunkt und schließlich mein heutiges Forschungsfeld.