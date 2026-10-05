Für ein Kind aus Mariazell endete der Sonntag im Krankenhaus. Das junge Mädchen erlitt massive Verbrühungen auf beiden Oberschenkeln sowie im Bauchbereich.

Am Sonntagnachmittag wurde das Rote Kreuz Mariazellerland in ein Mehrparteienhaus alarmiert. Ein 15 Monate altes Kleinkind erlitt aus ungeklärter Ursache massive Verbrühungen auf beiden Oberschenkeln sowie im Bauchbereich. Das alarmierte Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland führte eine notfallmedizinische Erstversorgung vor Ort durch.

Für den raschen Transport wurde zudem der Notarzthubschrauber Christophorus 15 hinzugezogen. Das kleine Mädchen wurde anschließend in einem stabilen Zustand in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Von Seiten der Polizei finden keine Ermittlungen statt. Es dürfte sich um einen unglücklichen Unfall gehandelt haben.

„Wenn es zu so einer Situation kommt, ist es wichtig, die betroffenen Stellen schnell zu kühlen. Bei Kleinkindern sollte man aber kein Eispack verwenden, da dieses sonst auch die generelle Körpertemperatur sehr schnell senken kann“, sagt Benjamin Leodolter, Pressesprecher beim Roten Kreuz Mariazellerland.