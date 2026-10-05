„Wenn er zurückkehren will, wird er zurückkehren“, sagte Portugals Teamchef am Rande der Nations League.

Nach der vorzeitigen Qualifikation für das Viertelfinale der Fußball-Nations-League hat sich Portugals Teamchef Jorge Jesus offen für die Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo gezeigt. „Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung - sofern er bei Al-Nassr spielt - ein Kandidat für den Kader. Wenn er zurückkehren will, wird er zurückkehren“, sagte der 72-Jährige nach dem 2:1-Erfolg gegen Norwegen in Porto. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel für den Titelverteidiger.

Der 41-jährige Ronaldo hatte die Nationalmannschaft unter der Woche verlassen, nachdem er beim 2:1 im Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden und für das folgende Spiel in Dänemark (4:2) nicht für die Startelf vorgesehen war. Jesus sprach von einem Missverständnis, das leicht zu klären sei. Die Entscheidung über eine Rückkehr Ronaldos im November würde nicht allein bei ihm liegen. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Cris ist derjenige, der entscheiden wird.“

Spieler um Zusammenhalt bemüht

Auch Portugals Verbandspräsident Pedro Proenca kündigte an, zwischen Ronaldo und Jesus zu vermitteln. „Jetzt, da diese vier Spiele vorbei sind, werden wir alle die Zeit und Ruhe haben, uns hinzusetzen und ein Missverständnis zu lösen.“ Die Spieler waren öffentlich um Zusammenhalt bemüht. Der neue Kapitän Bruno Fernandes etwa nannte Ronaldo „das größte Symbol unserer Nationalmannschaft, unseres Fußballs und unseres Landes“. Auch die Außenverteidiger Nuno Mendes und Joao Cancelo äußerten sich. „Wenn Cris zurückkehrt, empfangen wir ihn mit offenen Armen“, sagte Mendes. Cancelo ergänzte: „Wir alle wollen, dass die Situation ruhig und mit dem Respekt gelöst wird, den Cristiano verdient.“

In Abwesenheit des Rekordspielers (234 Einsätze) und Rekordtorschützen (146 Treffer) glänzte ausgerechnet sein „Ersatzmann“ Goncalo Ramos neuerlich als Siegtorschütze (79.). Der 25-jährige AC-Milan-Stürmer traf im dritten Länderspiel in Folge. Zuvor hatte Cancelo (38.) die norwegische Führung durch Kristoffer Ajer (36.) ausgeglichen. Bei der dritten 1:2-Niederlage in Folge verließ Stürmerstar Erling Haaland Mitte der zweiten Hälfte wegen Oberschenkelproblemen humpelnd den Platz.