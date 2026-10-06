Im Koralmtunnel erkannte ein Zuglauf-Checkpoint Rauch an einem Güterzug. Die ÖBB reagierten schnell. Aber wie funktioniert das eigentlich?

Auch im Koralmtunnel gibt es natürlich immer wieder Störungen, Unterbrechungen und Sperren

Es ist kurz nach 1 Uhr in der Nacht, als ein Sicherheitssystem bei den ÖBB Alarm schlägt. Ein Güterzug raucht und muss im Koralmtunnel stehen bleiben, Einsatzkräfte rücken aus. Der Grund: ein überhitztes Lager an einer Achse.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag. Ein sogenannter Zuglauf-Checkpoint hatte an dem Güterzug eine erhöhte Temperatur registriert und Alarm ausgelöst. Der Zug wurde daraufhin gestoppt, die rund um die Uhr besetzte Betriebsfeuerwehr der ÖBB rückte aus.

Rauch im Koralmtunnel

Mithilfe von Feuerlöschern konnte die Situation vor Ort gelöst werden, laut ÖBB blieb es lediglich bei Rauch bzw. Qualm – zu einem Brand sei es nicht gekommen. Passagiere waren ohnehin nicht betroffen, auch auf den Personenverkehr hatte der nächtliche Einsatz keine Auswirkungen. Noch in der Nacht wurde der Güterzug aus dem Tunnel gebracht. Am Morgen konnte die Strecke wieder zweigleisig befahren werden.

Was einigermaßen spektakulär klingt, ist es eigentlich gar nicht, denn: Der Vorfall ist einer von rund 35 sogenannten technischen Hilfseinsätzen, die es laut ÖBB seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember 2025 gegeben hat. Die Zahl umfasst unterschiedlichste technische Einsätze oder Abschleppungen und keineswegs Brände oder schwere Zwischenfälle. „Im Bereich des Koralmtunnels gab es bislang noch gar keinen Brand“, erklärt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Wie oft der Tunnel generell gesperrt wurde, könne allerdings nicht konkret gesagt werden. Aber der aktuelle Fall zeige, wie sehr kontrolliert wird und wie eng Züge auf der Strecke überwacht werden.

Zuglauf-Checkpoints zur Kontrolle

Eine zentrale Rolle spielen dabei die sogenannten Zuglauf-Checkpoints, kurz ZLCP. Diese Anlagen kontrollieren vorbeifahrende Züge automatisch und während voller Fahrt. Laser, Infrarotsensoren und Kameras erfassen innerhalb weniger Sekunden zahlreiche sicherheitsrelevante Messwerte.

Erkannt werden können unter anderem erhöhte Temperaturen, ungewöhnliche Kräfte an den Rädern, Flachstellen an Rädern oder Überschreitungen des zulässigen Lademaßes. Die Messungen sind laut ÖBB bei Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h möglich.

Acht Millionen Messungen pro Jahr

„Österreichweit gibt es rund 200 solcher Anlagen. In Tunneln in größerer Häufung, aber es gibt sie auch im Schienenbereich im freien Gelände. Gemeinsam kommen sie auf etwa acht Millionen Messungen pro Jahr“, erklärt Zernatto-Peschel. Wird eine Auffälligkeit festgestellt, läuft der Alarm bei einer zentralen Stelle ein und wird unmittelbar an den Betrieb weitergegeben. Die betroffenen Eisenbahnunternehmen erhalten die Messdaten zudem in Echtzeit.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung Rosanna Zernatto-Peschel: „Gemeinsam kommen die Anlagen auf etwa acht Millionen Messungen pro Jahr.“

Die Checkpoints ergänzen damit die Überwachung im Zug selbst. Sie können technische Auffälligkeiten erfassen, bevor daraus ein größeres Problem entsteht. Auch die Technik dahinter wird laufend kontrolliert: Mitarbeiter warten und reinigen Sensoren und Kameras regelmäßig. Platinen, Verkabelungen, Infrarotdetektoren und weitere Komponenten werden von den ÖBB in einer eigenen Werkstatt geprüft.

1 / 3 Zuglauf-Checkpoints stehen nicht nur in Tunneln, sondern auch auf Schienen im freien Gelände © ÖBB

Checkpoint funktionierte

Beim nächtlichen Vorfall im Koralmtunnel griff diese Sicherheitskette jedenfalls: Der Checkpoint erkannte die Überhitzung, der Zug wurde gestoppt und die Einsatzkräfte rückten aus. Was zunächst nach einem möglichen Brand im Tunnel klang, blieb damit ein vergleichsweise kleiner technischer Zwischenfall.