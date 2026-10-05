Eine Frau und ihr Lebensgefährte wurden in St. Johann in der Haide mit Waffengewalt überfallen und dann im Wohnhaus gefesselt. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände.

Ein Raubüberfall beschäftigt derzeit das Landeskriminalamt. Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr kehrte ein Paar in St. Johann in der Haide mit den Einnahmen einer Veranstaltung zu dessen Wohnhaus zurück. Dort angekommen wurden die beiden von zwei schwarz gekleideten und maskierten Unbekannten erwartet. Als die Frau und der Mann die Fahrzeugtür öffneten, bedrohten die Unbekannten sie mit einer Faustfeuerwaffe und zwangen die Opfer ihnen Zugang zum Wohnhaus zu gewähren.

Im Gebäude fesselten die Täter die Frau und den Mann und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. „Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck“, heißt es bei der Polizei. Neben der im Fahrzeug befindlichen Tageslosung entwendeten die Unbekannten weiteres Bargeld. Hochpreisige Uhren, Schmuckstücke sowie die Mobiltelefone des Paares sollen ebenfalls Teil des Diebesgutes sein. Anschließend schnappten sich die Täter den Pkw der Opfer und flüchteten damit. Wenig später dürften sie dann allerdings in ein anderes Fahrzeug umgestiegen sein. Das Fluchtfahrzeug wurde unweit des Tatortes sichergestellt, wie die Polizei bestätigt.

Zeugen werden gesucht

Kurz nachdem die Täter geflüchtet waren, gelang es der Frau sich aus den Fesseln zu befreien. Sie lief aus dem Haus und alarmierte mithilfe eines vorbeifahrenden Fahrzeuglenkers die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Diese verlief bis dato negativ.

Die beiden Opfer wurden bei dem Überfall nicht verletzt, sie stehen jedoch unter Schock. Das Landeskriminalamt hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und weitere Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Raum St. Johann in der Haide am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 059 133 60 3333 beim Landeskriminalamt zu melden.