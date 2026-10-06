Kärntner Skigebiete investieren Millionen in Bahnen und Beschneiung

Bei den Bergbahnen laufen die Vorbereitungen auf die Wintersaison. Trotz Trockenheit ist die Beschneiung gesichert. Tageskartenpreise erstmals über 70 Euro.

Der Sommer war für die Kärntner Bergbahnen aufgrund des schönen Wetters sehr erfolgreich. Die Saison dauert zwar noch bis 1. November, doch schon jetzt zeichnet sich ein deutliches Plus ab. „Wir gehen von einem einstelligen Prozentplus gegenüber der Sommersaison des Vorjahres aus, in der 1,1 Millionen Gäste gezählt wurden, was bereits ein sehr guter Wert war“, sagt Oliver Pichler, Pressesprecher der Kärntner Bergbahnen. Neben den vielen Sonnentagen haben auch die neue Gartnerkofelbahn am Nassfeld und die Almbahn auf dem Katschberg, in die jeweils zweistellige Millionenbeträge investiert wurden, für Auftrieb bei den Besucherzahlen gesorgt.

In den Herbstferien erwarten die Bergbahnen, die ein wesentlicher Baustein für die Saisonverlängerung im Tourismus sind, noch einmal einen Ansturm von Einheimischen und Urlaubern. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen auf die bevorstehende Wintersaison. „Für den Winter 2025/2026 wurden insgesamt 53 Millionen Euro von der Kärntner Seilbahnwirtschaft in Bahnen, Pisten, Photovoltaik etc. investiert. Im kommenden Winter ist in Summe ebenfalls mit 50 bis 60 Millionen Euro Investitionen zu rechnen“, sagt Pichler. Das mit 22 Millionen Euro größte Projekt, die Kanzelbahn II auf der Gerlitzen, steht kurz vor dem Abschluss. Dabei wird eine Zehner-Kabinenbahn die bisherige Vierer-Sesselbahn ersetzen. Der Betriebsstart erfolgt noch rechtzeitig vor den Herbstferien am 23. Oktober. Die neue Kanzelbahn II soll künftig sowohl im Winter als auch im Sommer für weitere Steigerungen bei den Gästezahlen sorgen.

Beschneiung trotz Trockenheit

Rund 13 Millionen Euro fließen am Nassfeld in die Tressdorfer Almbahn. Die Sechser-Sesselbahn wird im Dezember in Betrieb gehen und künftig im Winter und Sommer in Betrieb sein. „Jedes Skigebiet investiert. Dabei geht es nicht nur um Bahnen selbst, sondern auch um Speicherteiche, Beschneiung und moderne Pistenpräparierung mit Schneehöhenmessung. Denn ein modernes Skigebiet kommt aufgrund der Menge der Skifahrer und des erwarteten Komforts von Schneeteppichen nicht mehr ohne Beschneiung aus“, sagt Pichler. Er betont, dass trotz der diesjährigen Trockenheit die Beschneiung gesichert ist. Die meisten Speicherteiche seien bereits gut gefüllt oder auf dem Weg dahin.

© Rendering 13 Millionen Euro fließen in die Tressdorfer Almbahn, die im Dezember 2026 in Betrieb geht

Am frühesten, nämlich am 23. Oktober, startet der Mölltaler Gletscher in den Winter. Die anderen Skigebiete folgen je nach Wetter Ende November. Die Teuerung geht auch an ihnen nicht spurlos vorbei. Alle Skigebiete mussten aufgrund von gestiegenen Lohn- und Energiekosten sowie Investitionen die Tageskartenpreise anheben. Erstmals wird, wie berichtet, die 70-Euro-Marke überschritten. In Bad Kleinkirchheim, auf der Gerlitzen, am Katschberg und am Nassfeld beträgt der Preis 73 Euro.

Für Sportler, die oft und gerne in verschiedenen Skigebieten auf den Pisten unterwegs sind, ist der Kärntner Skipass preislich attraktiv. Noch bis 31. Oktober läuft der Vorverkauf zum vergünstigten Preis von 814 Euro. „Seit dem Verkaufsstart gibt es eine gute Nachfrage, die über dem Vorjahresniveau liegt“, sagt Pichler.