Finanzsorgen bei Harry und Meghan: Streit um die teure Villa

Bei Prinz Harry und Herzogin Meghan soll es derzeit kriseln. Laut dem australischen Magazin „New Idea“ sorgen vor allem die Finanzen und das millionenschwere Anwesen in Montecito für Spannungen. Harry soll auf eine stärkere berufliche Beteiligung seiner Frau drängen, Meghan hält an der Villa fest.

Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen offenbar vor einer schwierigen finanziellen Frage. Wie das Magazin „New Idea“ berichtet, sollen die beiden über ihre berufliche Zukunft und den Umgang mit ihrem Vermögen diskutieren. Besonders das Anwesen in Montecito, Kalifornien, soll dabei zum Streitpunkt geworden sein.

Das Paar besitzt dort eine luxuriöse Villa, die es 2020 für mehrere Millionen US-Dollar erworben hatte. Nach Angaben von „New Idea“ soll die Immobilie trotz einer derzeit offenbar geringen Nutzung erhebliche laufende Kosten verursachen. Die jährlichen Ausgaben werden von dem Magazin auf rund eine Million US-Dollar geschätzt.

Harry soll sich um die Finanzen sorgen

Während Harry zuletzt zahlreiche Termine in Großbritannien und den USA wahrgenommen haben soll, sei Meghan beruflich deutlich weniger eingespannt. Ein nicht näher benannter Insider behauptet gegenüber „New Idea“: „Harry will, dass Meghan arbeitet.“

Für zusätzlichen Gesprächsstoff soll ein Abend gesorgt haben, an dem Meghan angeblich mit Ellen DeGeneres und deren Ehefrau Portia de Rossi in einem Pub unterwegs war. Harry war zur selben Zeit bei einer Veranstaltung seiner Organisation WellChild engagiert.

Streit um die Villa in Montecito

Besonders umstritten soll laut „New Idea“ die Frage sein, was mit dem Anwesen in Kalifornien geschehen soll. Harry soll demnach angesichts der hohen laufenden Kosten einen Verkauf in Betracht ziehen. Meghan hingegen wolle die Villa angeblich behalten.

Der Grund: Das Anwesen könnte für sie eine Art Rückzugsort bleiben, sollte sich der Neustart in Großbritannien nicht wie erhofft entwickeln. Damit würde die Immobilie nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine persönliche Bedeutung für die Herzogin haben.

Laut dem Magazin soll genau diese unterschiedliche Haltung zusätzlichen Druck auf Harry ausüben.

Meghans Karriere sorgt ebenfalls für Diskussionen

Auch beruflich soll Meghan derzeit vor Herausforderungen stehen. Ihre Lifestyle-Marke „As Ever“ beschäftigt sie dem Bericht zufolge, doch eine Rückkehr zur Schauspielerei scheint weniger wahrscheinlich geworden zu sein.

Nach dem Erfolg der Netflix-Serie „The Gentlemen“ waren Spekulationen aufgekommen, Meghan könnte mit dem Team von Regisseur Guy Ritchie über eine Rolle sprechen. Hauptdarsteller Theo James wies entsprechende Berichte später jedoch zurück.

Eine Freundin Meghans soll die Entwicklung gegenüber „New Idea“ als enttäuschend bezeichnet haben. Demnach habe die Situation auch Meghans Interesse an einem Schauspiel-Comeback gedämpft.

Hinzu kommt, dass Meghans frühere Agentur sie laut dem Bericht inzwischen nicht mehr vertreten soll. Ihr ehemaliger Agent Ari Emanuel soll auf die Frage nach ihrer Karriere ungewöhnlich knapp reagiert haben.

Rückkehr nach Großbritannien?

Während in Kalifornien offenbar über die Zukunft des Anwesens diskutiert wird, halten sich Harry und Meghan laut dem Bericht erneut in Großbritannien auf. Gleichzeitig gibt es Spekulationen darüber, ob Harry künftig wieder stärker Aufgaben im Umfeld der britischen Königsfamilie übernehmen könnte.

Angesichts der vergleichsweise kleinen Zahl aktiver Mitglieder des Königshauses könnte Unterstützung bei offiziellen Terminen willkommen sein. Denkbar wären insbesondere internationale Aufgaben, bei denen Harry Prinz William und Prinzessin Kate entlasten könnte. Eine solche Entwicklung würde Harry wieder enger an seine Heimat und seine Familie binden. Gleichzeitig könnte sie für Meghan und Harry bedeuten, zwischen zwei Lebensmittelpunkten zu pendeln.