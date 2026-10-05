Bis zu 200 Personen, die Kontakt mit der Verstorbenen hatten, stehen jetzt unter Quarantäne.

In Sibirien wird aktuell ein möglicher Pestausbruch untersucht. Hintergrund ist der Tod einer 28-jährigen Mitarbeiterin eines Anti-Pest-Instituts in der Region Irkutsk, die an einer Infektion gestorben ist. Berichten zufolge soll sie sich durch ein zerbrochenes Reagenzglas mit lebenden Lungenpest-Bakterien angesteckt haben.

Andere unbestätigte Berichte schreiben von einer Dienstreise in ein anderes Labor, bei der sie sich angesteckt haben soll. Bis zu 200 Menschen, mit denen die 28-Jährige in Kontakt war, sind aktuell unter Quarantäne gestellt.

US-Regierung beobachtet Situation

Mehrere Krankenhäuser in Irkutsk sollen aus Sicherheitsgründen geschlossen worden sein. Am Samstag führte der Irkutsker Aluminiumbetrieb in Schelechow vorsorglich eine Maskenpflicht ein. Bewohner in Schelechow berichten von Menschen in Schutzanzügen auf den Straßen. Es sollen auch Masken in Kindergärten verteilt worden sein. Vom russischen Gesundheitsministerium gibt es bislang keine Stellungnahme.

Die US-Regierung würde den möglichen Ausbruch genau beobachten. Das berichtet das Nachrichtenportal „Axios“. Die Regierung „ist sich der Lage bewusst, beobachtet den Ausbruch und prüft derzeit verschiedene Optionen“, wird ein Sprecher zitiert.

Die seit Jahrzehnten aus Europa verschwundene hochansteckende Lungenpest ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst und von Mensch zu Mensch über Atemwegssekrete übertragen wird. Sie kann tödlich verlaufen, wenn sie nicht umgehend mit Antibiotika behandelt wird. Unbehandelt kann sie innerhalb von etwa 18 bis 24 Stunden sehr schwer verlaufen.