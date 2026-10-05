Nach Trump-Aufruf: Tech-Milliardär will KI-Firma umbenennen

US-Präsident Donald Trump will Künstliche Intelligenz stattdessen „Superintelligenz“ nennen

Bei seinem Versuch, den Begriff Künstliche Intelligenz mit der Bezeichnung „Superintelligenz“ zu ersetzen, kann sich US-Präsident Donald Trump zumindest auf Elon Musk verlassen. Der Tech-Milliardär kündigte an, den Namen seiner KI-Firma entsprechend zu ändern.

Sie heißt aktuell SpaceXAI, nachdem Musk sie in seinem Weltraumunternehmen aufgehen ließ. Auf die Frage auf seiner Online-Plattform X, ob die Firma nun in SpaceXSI umbenannt werde, antwortete Musk: „Ja, wir werden diese Änderung vornehmen.“

Trump und Musk wieder versöhnt

Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff „Superintelligenz“ für KI durchzusetzen. Er argumentiert, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie „fake“ erscheinen.