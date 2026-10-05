In Weiz traf Mehlstaub auf Musik: Beim ersten Mühlen Clubbing

Partymusik, frische Pizza und ein Innenhof als Treffpunkt: Beim ersten Mühlen Clubbing in Weiz zeigten die Pichler Mühle und die Bäckerei Gaulhofer, wie gut Handwerk und Partystimmung zusammenpassen.

Der Duft von frisch gebackener Pizza zieht durch den Innenhof, aus den Boxen kommen die Beats von DJ Marex. Wo sonst in der Pichler Mühle in Weiz Mehl und Handwerk den Takt vorgeben, stehen an diesem Samstag Tische, Getränke und ein Pizzaofen. Besucher plaudern, probieren und bleiben länger sitzen. Beim ersten Mühlen Clubbing zeigte sich: Die ungewöhnliche Mischung funktioniert.

Von 12 bis 22 Uhr verwandelt sich der Innenhof der Pichler Mühle/LEGRO in einen kleinen Treffpunkt. Die Idee dazu kommt – ganz zeitgemäß – aus den sozialen Medien. Hannes Gruber von der Pichler Mühle stößt dort auf ein Video, in dem Kaffeehaus-Atmosphäre auf Clubmusik trifft. Gemeinsam mit Franz Gaulhofer, Inhaber der Bäckerei Gaulhofer, entsteht daraus eine Weizer Variante. „Wir haben einen richtig schönen Innenhof. Da war die Frage: Warum nutzen wir ihn nicht einmal für eine solche Veranstaltung?“, erzählt Gruber.

1 / 14 Partymusik, frische Pizza und ein Innenhof als Treffpunkt: Beim ersten Mühlen-Clubbing in Weiz zeigten die Pichler Mühle und die Bäckerei Gaulhofer, wie gut Handwerk und Partystimmung zusammenpassen. © KLZ / Dominik Oberwinkler

Seit April laufen die Vorbereitungen. Unterstützung kommt von der Initiative „Junge Stadt Weiz“ und der Stadtgemeinde. Gerade bei Genehmigungen, Musikanmeldung, Strom, Technik und Infrastruktur sei die Hilfe wichtig gewesen. Gruber hebt dabei Julian Macher hervor: „Für uns war vieles Neuland. Da war es enorm hilfreich, einen Ansprechpartner zu haben, der uns durch die organisatorischen Fragen begleitet.“

Doch zwischen Musik, Snacks und kühlen Getränken geht es an diesem Nachmittag auch um ein Produkt, an dem lange getüftelt wurde. Erstmals präsentiert die Pichler Mühle ihr neues Pizzamehl vom Typ 00. Es besteht aus besonders hell ausgemahlenem Mehl und Hartweizengrieß. Der dafür verwendete Hartweizen wächst in der Südsteiermark und wird von einer Partnermühle in Kalsdorf verarbeitet. Ab 5. Oktober kommt das Mehl in den Verkauf.

Ansturm auf Pizzen

Wie es schmeckt, lässt sich gleich vor Ort testen. Franz Gaulhofer steht am Pizzaofen und versorgt die Gäste laufend mit frischen Stücken. Der Teig bekommt rund 24 Stunden Ruhe. „Dadurch braucht man weniger Germ, der Teig hat in der Kühlung mehr Zeit zum Arbeiten und wird bekömmlicher“, erklärt der Bäcker. Das Ergebnis kommt an: Kaum ist eine Pizza fertig, greifen schon die nächsten Gäste zu.

Gerade diese Verbindung aus regionalem Produkt und Handwerk ist ein Kern der Veranstaltung. Mühle und Bäckerei sind eigenständige Betriebe, arbeiten aber Tür an Tür eng zusammen. Das Mehl legt dabei denkbar kurze Wege zurück. Gaulhofer bringt es mit einem Lachen auf den Punkt: „Das einzige CO2, das bei der Mehllieferung anfällt, ist jenes, das ich beim Arbeiten ausatme.“

Während DJ Marex weiter auflegt, kommen immer wieder neue Besucherinnen und Besucher in den Innenhof. Die Stimmung bleibt bis zum Abend gemütlich und ungezwungen. Ob es nach der Premiere ein zweites Mühlen Clubbing geben wird? „Wir wollen einfach einen Treffpunkt für Jung und Alt schaffen. Das soll auch in Zukunft der Plan sein“, so die beiden Initiatoren.