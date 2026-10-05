Gasflasche explodiert: Gartenhütte in Bruck ging in Flammen auf

Am Sonntagabend ist am Kalvarienberg in Bruck/Mur, in der Nähe des Eingangs zum Weitental, ein Feuer ausgebrochen. Eine 56-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Es waren große Flammen und eine Rauchsäule, die am Sonntagabend am Brucker Kalvarienberg aufstiegen. Eine Gartenhütte stand in Vollbrand, ihr Feuer breitete sich auch auf umliegende Bäume und Sträucher sowie den Zaun einer benachbarten Gartenhütte aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hielten sich in der Nähe der brennenden Hütte mehrere Personen sowie die Besitzerin auf. Letztere gab an, mit einer Gasflasche hantiert zu haben, als diese plötzlich explodiert sei.

© FF Bruck/Mur Eine Rauchsäule über dem Kalvarienberg

Die 56-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz erlitt dabei eine Verletzung unbestimmten Grades an der Hand. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand wurden die Gartenhütte sowie das gesamte Inventar zerstört.

Gasschlauch unter Druck abgezogen

Gegen 22.30 Uhr konnten die Feuerwehren den Brand löschen und auch verhindern, dass der Brand auf den angrenzenden Wald übergeht. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Abziehen des unter Druck stehenden Gasschlauches zu einer Explosion geführt haben, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

1 / 2 Das Feuer drohte auf den angrenzenden Wald überzugehen © FF Bruck/Mur

Neben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bruck wurden die Feuerwehren Picheldorf, Voestalpine Wire und Böhler Edelstahl sowie zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes und ein Notarzt zum Einsatz hinzugezogen. „Die Aufräum- und Nacharbeiten wurden am folgenden Morgen fortgesetzt“, teilte man seitens der Floriani mit.