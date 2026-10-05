Auf A9 in Stauende gekracht: Zwei Verletzte, Totalschaden an Pkw

Lenkerin hat laut Polizei die Staubildung übersehen, fuhr auf Fahrzeug auf. Pyhrn für 30 Minuten gesperrt.

Zweiter Stau nach Unfall im ersten Stau auf der Pyhrnautobahn: Gegen 17:15 Uhr kam es am Sonntag auf der A9 in Fahrtrichtung Linz bei Premstätten zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erhebungen zufolge musste eine 41-jährige Grazerin aufgrund der Staubildung ihr Fahrzeug auf dem ersten Fahrstreifen anhalten. Hinter ihr hielten zwei weitere Fahrzeuge auf dem ersten Fahrstreifen an.

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte eine 58-jährige Grazerin das Stauende übersehen haben und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden die drei vor ihr stehenden Fahrzeuge zusammengeschoben.

© Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten

Die 58-Jährige sowie die Lenkerin des letzten Fahrzeuges im Stau, eine 72-jährige Grazerin, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. An zwei Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein, zwei weitere wurden stark beschädigt.

Sperre der Autobahn

Die A9 war in Fahrtrichtung Linz für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 17:45 Uhr konnte ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden.

Im Einsatz standen neben den Kräften der Autobahninspektion Graz-West u. a. das Österreichische Rote Kreuz, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten.