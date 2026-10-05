Warum in Villach mehrere Explosionen zu hören waren

Ein Brand in einem an ein Einfamilienhaus angebauten Lagerraum hat Sonntagabend im Villacher Stadtteil Vassach einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Eine besorgte Hausbesitzerin meldete Sonntagabend gegen 20 Uhr über den Feuerwehrnotruf einen Brand im Villacher Stadtteil Vassach. Die Feuerwehrleitstelle Villach alarmierte daraufhin die Hauptfeuerwache Villach sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Vassach. Bereits bei der Ankunft drang dichter Rauch aus einem Lagerraum neben einem Einfamilienhaus.

Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache begann sofort mit der Brandbekämpfung im Inneren des Lagerraums. Dabei kam es laut Feuerwehr zu mehreren kleineren Explosionen. Ursache dafür seien gelagerte Akkus, Spraydosen und kleinere Feuerwerkskörper gewesen.

Helfer mussten sich zurückziehen

„Aufgrund der plötzlich auftretenden Explosionen musste der Atemschutztrupp den Lagerraum umgehend verlassen. Der Löschangriff wurde daraufhin von außen fortgesetzt“, so Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. Parallel dazu nahm ein weiterer Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Vassach die Brandbekämpfung von der Rückseite des Gebäudes auf. Durch den Löschangriff von zwei Seiten sei das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht worden. Glühende Gegenstände sowie weitere Spraydosen wurden anschließend händisch aus dem Lagerraum gebracht und im Freien abgelöscht.

Suche nach Glutnestern

Für die weiteren Nachlöscharbeiten wurde vorsorglich der Störungsdienst der Kelag hinzugezogen. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet, damit die Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten. Um mögliche Glutnester auszuschließen, öffneten die Einsatzkräfte zudem die Deckenkonstruktion mit einer Rettungssäge und kontrollierten diese anschließend mit einer Wärmebildkamera. Nach eineinhalb Stunden konnten die rund 50 Helfer wieder einrücken. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.