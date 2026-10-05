Junge Kärntnerin rast mit 124 km/h durch Klagenfurt

Erst nach Einsatz von Folgetonhorn und wiederholten Lichthupensignalen konnte die 22-Jährige von der Polizei angehalten werden.

Mit Blaulicht und Folgetonhorn jagte die Polizei der Raserin nach (Symbolbild)

Mehrfach angezeigt wird eine 22-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land: Sie war am Sonntag gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet von Klagenfurt mit 124 km/h unterwegs. Dort gilt Tempo 50.

Eine Polizeistreife blitzte die Frau, im Zuge der Nachfahrt setzte die Lenkerin ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und führte in Kreuzungsbereichen einen riskanten Überholvorgang durch. Erst nach Einsatz von Folgetonhorn und wiederholten Lichthupensignalen stoppte sie ihr Auto.

Führerschein abgenommen

Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden zudem fehlende gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände festgestellt.