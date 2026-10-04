Nobelpreis-Reigen startet mit Bekanntgabe in Medizin

Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Mio. Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die Bekanntgabe leitet die Nobelpreis-Woche ein: Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch jene für Chemie mitgeteilt, Literatur folgt am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag sind die Wirtschaftswissenschaften dran.

Seit rund 125 Jahren werden Nobelpreise vergeben. Während die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger bereits im Oktober erfolgt, werden die Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, verliehen. Im Vorjahr ging der Medizin-Nobelpreis an Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan - Forschende auf dem Gebiet der Immuntoleranz, die laut Nobelkomitee gezeigt hätten, "wie das Immunsystem in der Balance gehalten wird".

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/ )