Gegen Baum gefahren: Zwei 17-Jährige verletzt

Nach einem Überholmanöver kam ein junger Lenker mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er und sein Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt.

Ein Überholmanöver dürfte am Sonntagnachmittag die Ursache für einen schweren Unfall in Frösau, Bezirk Weiz, gewesen sein. Ein 17-Jähriger war gegen 13.40 Uhr auf einer Gemeindestraße unterwegs. Mit ihm im Auto befand sich ein weiterer Jugendlicher (17). Im Zuge des Überholvorgangs dürfte er mit seinem Pkw auf das Bankett geraten sein, so die Polizei. Danach kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug wieder auf die Straße zurückgeschleudert.

Trotz des dramatischen Unfallhergangs konnten sich die beiden Jugendlichen selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Der Notarzt forderte den Rettungshubschrauber C12 an. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie am Uniklinikum Graz eingeliefert. Auch sein Beifahrer wurde in die Kinderchirurgie überstellt, allerdings vom Roten Kreuz.

Auch die Freuwillige Feuerwehr Obergroßau war mit 14 Kräften im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und halfen bei der Betreuung der Verletzten.