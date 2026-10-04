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Frontalzusammenstoß: 15-jähriger Mopedlenker schwer verletzt

Bei einer heftigen Kollision zwischen einem Moped und einem Klein-LKW wurde ein Jugendlicher im Bezirk Leibnitz schwer verletzt.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte ans Uniklinikum Graz geflogen (Sujetbild)
© KLZ/J. Fuchs
Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte ans Uniklinikum Graz geflogen (Sujetbild)
WildonEinsatzberichte

In Sukdull, einem Ortsteil von Wildon, kam es am frühen Sonntagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Moped-Lenker und einem Klein-Lkw. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte der 15-Jährige mit seinem Zweirad auf der Gemeindestraße auf die Gegenfahrbahn geraten sein – wieso genau, ist noch unklar.

Der Lenker des Klein-Lkw, ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zu einer Frontalkollision, der Moped-Lenker wurde durch die Wucht des Unfalls in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde unmittelbar nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in die Kinderklinik Graz geflogen.