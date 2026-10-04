Frontalzusammenstoß: 15-jähriger Mopedlenker schwer verletzt

Bei einer heftigen Kollision zwischen einem Moped und einem Klein-LKW wurde ein Jugendlicher im Bezirk Leibnitz schwer verletzt.

In Sukdull, einem Ortsteil von Wildon, kam es am frühen Sonntagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Moped-Lenker und einem Klein-Lkw. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte der 15-Jährige mit seinem Zweirad auf der Gemeindestraße auf die Gegenfahrbahn geraten sein – wieso genau, ist noch unklar.

Der Lenker des Klein-Lkw, ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zu einer Frontalkollision, der Moped-Lenker wurde durch die Wucht des Unfalls in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde unmittelbar nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in die Kinderklinik Graz geflogen.