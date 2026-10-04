Im Chaos beendete Max Verstappen die Durstrecke

Im 16. Rennen schaffte Max Verstappen endlich seinen ersten Sieg der Saison. Das Rennen in Malaysia war von Chaos geprägt, der WM-Kampf erlebte eine Vorentscheidung.

Eineinhalb Stunden Verspätung, den Premierensieg von Max Verstappen in dieser Saison und eine Vorentscheidung im WM-Kampf. Der Große Preis von Bahrain in Malaysia lieferte viel Stoff und einige Aufreger. Eigentlich hätte das Rennen um 9 Uhr MEZ starten sollen. Starke Regenfälle machten diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung. Mit 40 Minuten Verzögerung startete die erste Einführungsrunde auf Intermediates hinter dem Safety-Car, die allerdings im absoluten Desaster endete. Red Bulls Isack Hadjar landete im Kies, einige Autos blieben plötzlich stehen. Die neue Software machte Probleme, bei Regen auf der Strecke kann es zu Schwierigkeiten beim Laden der Batterie kommen. „Das hat uns alle überrascht. Das hat alle Autos betroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dort passiert ist. Zum Glück konnte das Rennen anschließend wieder gestartet werden“, sagte etwa Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies.

So hieß es wieder fast eine Stunde warten, ehe das Wetter sich besserte und dann doch noch gestartet werden konnte. Und der Große Preis wurde zu einer Show von Verstappen. Der Niederländer erwischte von der Pole-Position zwar einen schlechten Start in das Rennen, die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell überholten den Red-Bull-Athleten. Völlig in die Hose ging der Start für die Ferraris, die bereits die Trockenreifen angelegt hatten und weit zurückfielen. Ein Unfall von Valtteri Bottas bescherte Verstappen dann die Führung. Auf den Soft-Reifen hatte er nach Ende des Safety-Cars leichtes Spiel und gab die Führung von Runde 13 bis ins Ziel nicht mehr her. Somit feierte der 29-Jährige seinen ersten Sieg seit Dezember 2025 und damit den ersten in dieser Saison. „Es ist ein wirklich sehr schöner Sieg nach dem Jahr, das wir hatten, und nach den Fortschritten, die wir jetzt gemacht haben. Ich bin unglaublich stolz auf alle“, erklärte er.

© AFP/I-hwa Cheng Der Regen sorgte für Chaos

Somit feierte er seinen 72. Sieg im Red Bull und zog mit Michael Schumacher im Ferrari gleich. Nur Lewis Hamilton im Mercedes (84) hat mehr Siege für einen Konstrukteur errungen. Es ist außerdem die elfte Saison in Serie, in der der vierfache Weltmeister ein Rennen gewinnt.

© IMAGO/Xavi Bonilla Im Duell der beiden Mercedes-Piloten gab es eine Vorentscheidung

Zum erstmaligen Weltmeister könnte Antonelli avancieren, das Rennen in Sepang kann wohl eine erste kleine Vorentscheidung herbeigeführt haben. Da sein Teamkollege Russell aufgrund technischer Probleme abstellen musste, hat der 19-jährige Italiener nach seinem zweiten Platz in der WM-Wertung bereits 84 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Kollegen. „Auf unserer Seite gibt es noch einiges zu tun, wir hatten mehr Probleme als gewöhnlich. Trotzdem bin ich mit Platz zwei glücklich“, analysierte er. Russell war hingegen bedient: „Es ist fast schon zum Lachen. Ich bin jenseits der Enttäuschung. Das ist in dieser Saison jetzt so oft passiert. Es ist wirklich sehr schade. Aber wir müssen einfach weiterkämpfen.“ Bereits kommendes Wochenende hat der Brite in Singapur die Chance, vielleicht doch noch etwas Spannung in den WM-Kampf zu bringen.