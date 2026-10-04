Wieso Stinkwanzen gerade in vielen Wohnungen einziehen
Vier Fragen und vier Antworten zu den Stinkwanzen, die versuchen, unsere vier Wände zu bevölkern.
1 Stinkwanzen: Woher kommen die lästigen Krabbeltiere eigentlich?
Antwort: Stinkwanzen werden sie ob dem Geruch genannt, den sie verströmen können – aber eigentlich heißen die sechsfüßigen Krabbeltiere „Marmorierte Baumwanze“. Aktuell zieht es sie aufgrund der fallenden Temperaturen von draußen vielerorts ins Warme, denn sie suchen einen Platz zum Überwintern. Und dabei sind sie nicht wählerisch: Wohnräume, Ritzen in Wänden oder bei Fenstern, auch unter Polstern bei Gartenmöbeln wurden sie schon zuhauf gesichtet. Ursprünglich ist diese Wanzenart nicht in Österreich heimisch gewesen. Seit den 1990er-Jahren breitete sie sich auch bei uns, aus Ostasien kommend, aus. „Die kommen zu Millionen in unsere Wohnungen, wenn man jedes Haus mitzählt“, sagt Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes Steiermark, vor kurzem zur Kleinen Zeitung. Denn sie haben keine natürlichen Feinde und können sich so millionenfach vermehren. Den Namen Stinkwanzen tragen sie aufgrund ihres Abwehrmechanismus. „Wenn man sie angreift, sondern sie eine stinkende Flüssigkeit ab, aber die kann man einfach abwaschen.“
2 Aber was wollen Stinkwanzen in unseren Wohnungen?
Antwort: Ob Wohnung oder geschützte Ritze ist der Stinkwanze eigentlich egal, sie möchte, wie in Frage 1 beschrieben, ins Warme. Und zwar zum Zwecke des Überwinterns. Einen richtigen Winterschlaf wie der Igel in seinem Laubhaufen halten die Wanzen aber nicht. Sie fallen in eine Art der Winterstarre, der Fachbegriff dafür lautet Diapause, um den Winter zu überstehen. „Im Frühling, wenn die Temperaturen steigen, ‚erwachen‘ die Wanzen und legen Eier ab. Dann sterben sie“, erklärte Manfred Hartbauer, Zoologe an der Uni Graz, gegenüber der Kleinen Zeitung.
3 Wie wird man die Wanzen in Wohnräumen wieder los?
Antwort: Das ist ohne Geruchsbelästigung gar nicht so einfach. Sobald die Wanzen Gefahr wittern, setzen sie einen ekelhaften Gestank frei. Auch wenn man sie zerdrückt, stinkt es. Saugt man sie ein, stinkt es im Staubsauger. Auch das Hinunterspülen in der Toilette kann schwierig sein, denn: Die Stinkwanzen sind gute Schwimmer und können laut dem Zoologen auch ein Hochwasser überleben. Eine Möglichkeit ist es, sie zu fangen und dann in den Tiefkühler zu legen. Temperaturen unter minus 20 Grad sind ein sicheres Todesurteil für die sonst so widerstandsfähige Stinkwanze. Einfangen und in den Garten werfen ist auch eine Methode, allerdings könnten die Wanzen dann ein Comeback feiern. Längerfristig helfen Insektennetze vor Fenstern bzw. Terrassentüren, die Plagegeister fernzuhalten.
4 Hat die Stinkwanze natürliche Feinde?
Antwort: Während die Stinkwanze in Wohnungen lästig ist, kann sie bei Obst- und Gemüsekulturen durchaus auch Schäden anrichten. Besonders problematisch sind die marmorierten Baumwanzen, weil sie an so ziemlich allem saugen, was sie an Früchten und Pflanzen finden. Die marmorierte Baumwanze kann zum Beispiel Birnen, Äpfel, Weinreben, Paprika, Tomaten und Mais befallen. „Saugt eine Wanze etwa an einer Birne, verformt sich die Frucht und fängt an zu stinken“, erklärte der Zoologe Hartbauer. Hierzulande haben Stinkwanzen kaum natürliche Feinde. In ihrem Ursprungsgebiet allerdings schon: nämlich die Samurai-Schlupfwespe, die ihre Eier in jene der Baumwanze legt. In Italien wurden auf diese Art und Weise schon erste Erfolge erzielt, auch in der Steiermark versuchen manche Bauern ihr Glück mit den Schlupfwespen. An der Universität Graz wird seit Jahren an Möglichkeiten geforscht, die Wanzen zu bekämpfen – wir haben hier berichtet.