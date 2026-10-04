Wieso Stinkwanzen gerade in vielen Wohnungen einziehen

3 Wie wird man die Wanzen in Wohnräumen wieder los?

Antwort: Das ist ohne Geruchsbelästigung gar nicht so einfach. Sobald die Wanzen Gefahr wittern, setzen sie einen ekelhaften Gestank frei. Auch wenn man sie zerdrückt, stinkt es. Saugt man sie ein, stinkt es im Staubsauger. Auch das Hinunterspülen in der Toilette kann schwierig sein, denn: Die Stinkwanzen sind gute Schwimmer und können laut dem Zoologen auch ein Hochwasser überleben. Eine Möglichkeit ist es, sie zu fangen und dann in den Tiefkühler zu legen. Temperaturen unter minus 20 Grad sind ein sicheres Todesurteil für die sonst so widerstandsfähige Stinkwanze. Einfangen und in den Garten werfen ist auch eine Methode, allerdings könnten die Wanzen dann ein Comeback feiern. Längerfristig helfen Insektennetze vor Fenstern bzw. Terrassentüren, die Plagegeister fernzuhalten.