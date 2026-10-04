Film Festival Zürich: Publikumspreis für Österreicherin Mračnikar

Die Filmemacherin zeigt in „Mila / Marija“ eine slowenischsprachige Familie im Kärnten des Jahres 1942.

Die mehrheitlich österreichische Koproduktion „Mila / Marija“ der österreichischen Regisseurin und Drehbuchautorin Andrina Mračnikar ist mit dem Publikumspreis des 22. Zurich Film Festivals (ZFF) ausgezeichnet worden. Das Werk setzte sich unter 28 konkurrierenden Filmen im Wettbewerb beim Publikum durch. Der Film zeigt das Leben einer slowenischsprachigen Familie im Kärnten des Jahres 1942.

Der Publikumspreis wurde am Samstagabend im Rahmen der Abschlussgala im Opernhaus Zürich an Mračnikar und ihren Produzenten Alexander Dumreicher-Ivanceanu übergeben. Andrina Mračnikar hielt dabei fest: „Es ist das erste Mal, dass die Geschichte der slowenischen Minderheit in Österreich und ihres Widerstands gegen den Nationalsozialismus in einem Spielfilm erzählt wird. Die Geschichte des Films ist eng verbunden mit den Erfahrungen meiner eigenen Familie und beschäftigt mich, seit ich denken kann. Dass dieser Film über eine junge Frau, die sich dem antifaschistischen Widerstand anschließt, mit dem Publikumspreis des Zürich Film Festivals ausgezeichnet wird, bedeutet mir gerade deswegen sehr viel.“ „Mila / Marija“ ist demnächst auch auf der Viennale zu sehen und soll im Jänner 2027 in die heimischen Kinos kommen.

Hauptpreise an „Flesh & Fuel“ und „Bugs Harbor“

Den Hauptpreis im Spielfilmwettbewerb des ZFF hat indes „Flesh & Fuel“ der Franzose Pierre Le Gall gewonnen. Das Debütwerk biete eine „zutiefst filmische Auseinandersetzung mit dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis nach Verbundenheit“, heißt es in der Begründung der Jury. Das Drama erzählt von einem französischen und einem polnischen Lkw-Fahrer, die trotz ihres Berufs der Liebe eine Chance geben wollen.

Le Gall kann sich ebenso über 25.000 Franken (26.943 Euro) freuen wie der US-Amerikaner Pete Muller, der mit „Bucks Harbor“ den Dokumentarfilmwettbewerb für sich entschied. „Die Auszeichnung widme ich all jenen, die bemüht und mit Stolz arbeiten und die müde sind“, sagte der Filmemacher in einer Videobotschaft, der sich nicht in Zürich befand. „Bucks Harbor“ erzählt vom Erwachsenwerden junger Fischer in Downeast Maine - geprägt von harten Wintern, der Arbeit auf dem Meer und den Regeln ihrer Väter.