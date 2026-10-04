Charlotte Zorell und Wut als Antrieb zum Schreiben

Die österreichische Autorin Charlotte Zorell, Jahrgang 1996, erhielt den Dramatikerpreis der neuenbuehnevillach. Ihr Stück wird 2027 an der nbv uraufgeführt.

Zum zweiten Mal wurde gestern der Dramatikerinnenpreis der neuenbuehnevillach verliehen und dabei hatte die Vier-Personen-Jury mit Regisseurin Paola Aguilera, Regisseurin und Schauspielerin Doris Dexl, Sabine Pribil vom Sessler Verlag Wien sowie Martin Dueller, Dramaturg der nbv die Qual der Wahl. Denn immerhin galt es, aus insgesamt 80 eingereichten Texten, die drei Besten auszuwählen. „Für uns war es erfreulich zu sehen, wie viele Autorinnen diese Chance genützt haben“, erklärte Dueller. Auch wenn ein paar der Einreichungen ungültig waren, „weil der eine oder andere männliche Autor sich trotz der Ausschreibung, die sich explizit an Frauen richtet, nicht abschrecken ließ.“

Seitens der Jury habe man sich dennoch relativ schnell auf eine Shortlist einigen können und das Rennen gemacht hat schließlich die Wienerin Charlotte Zorell, Jahrgang 1996, mit ihrem Text „Erika Kirk … und Luigi“. „Für uns alle war sofort klar, dass wir ihre Einreichung unbedingt auf der Bühne sehen wollen“, sagte Aguilera. Das wird bereits in der Spielsaison 2027 der Fall sein, denn der erste Preis ist neben einer Gelddotierung in der Höhe von 2000 Euro auch mit einer Uraufführung an der nbv verbunden. Bereits in Kindheitstagen wollte Zorell, wie sie sagte, Schriftstellerin und Walforscherin werden, bei ersterem Berufswunsch zumindest stellt sich der Erfolg langsam, aber sicher ein.

Tief in die Manosphere

Für ihren Gewinnertext ist sie tief in die Szene der rechten Männerbünde („Manosphere“) und der so genannten „Tradwifes“ eingetaucht. „Es ist eine Bewegung, die viel größer ist, als wir denken und die massiv aus den USA nach Europa überschwappt“, ist Zorell überzeugt, die, wie sie sagt, oft aus einer Wuthaltung heraus schreibe. „Es ist mir unverständlich, dass es Frauen gibt, die gegen ihre eigenen Rechte propagieren.“ Diesem Phänomen begegnet die Autorin in ihrem Stück nicht nur mit scharfsinnigen Beobachtungen und einer pointierten Sprache, sondern auch mit einer gehörigen Portion Humor. Ganz nach dem Motto „Jede Tragödie muss auch lachbar sein.“ Man darf sich bereits jetzt auf die Uraufführung – die Regie dabei wird Paola Aguilera über haben – freuen. Zwei weitere Preise zu je 500 Euro gingen an die jungen Autorinnen Maria Păcurariu und Elisa Poncia, die ebenfalls eindringliche und vielversprechende Texte eingereicht haben. Păcurariu studierte neben Psychologie und Philosophie auch Literarisches Schreiben in Berlin und Leipzig und Poncia verfeinerte ihr Können am Institut für Sprachkunst an der Angewandten in Wien.