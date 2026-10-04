Die SPÖ hat in den vergangenen Tagen tief blicken lassen. Das Duo aus Frauenministerin Holzleitner und Klubchef Kucher ist aus der Not geboren. Die Hängepartie in Rot geht weiter.

Vorbereitung ist Schwäche: Den Satz hat der große Peter Rapp, als Showman weltberühmt in Österreich, nicht nur einmal gesagt. Damit gemeint hat er: ein Lob auf die Kunst der Improvisation, auf die Fähigkeit, sich auf schnell verändernde, dynamische Situationen einzustellen und dabei trotzdem stets Herr – oder Frau – der Lage zu sein. Nicht nur Entertainer vor Live-Publikum müssen diese Kunst beherrschen, sondern auch Feldherren und Politiker.

Gemessen an diesem Maßstab sind die neun roten Landesparteivorsitzenden um Haaresbreite an einer Provinzposse vorbeigeschrammt. Das große Ziel, die Ablöse von Andreas Babler an der Spitze der SPÖ, wurde zwar erreicht, wenngleich auf Raten; aber die Begleitmusik glich und gleicht einer Kakophonie. Zu offensichtlich wurde, dass selbst im Moment ihrer größten Krise die SPÖ nur unter Schmerzen nach innen politikfähig ist. Gibt es ein vernichtenderes Urteil für eine Partei, die sich selbst stolz als staatstragend bezeichnet?

Babler bekommt lange Abschiedstour

Reihenweise hatten in den vergangenen Tagen und Stunden die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für eine Interimslösung an der Spitze der SPÖ abgesagt. Zu sehr wird der Parteivorsitz der ältesten Partei des Landes als Schleudersitz betrachtet. Und er war es ja auch in den vergangenen Jahren!

In quasi letzter Minute dann die Einigung: Mit Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher übernehmen zwei die Geschäftsführung, die zuvor bereits abgewunken hatten. Ihre dringendste Aufgabe ist es, einen Parteitag vorzubereiten, um dort einen neuen Vorsitz zu bestimmen. Die Rolle des Vizekanzlers soll Finanzminister Markus Marterbauer zu Jahresende übernehmen. Wenn es seine Gesundheit bis dahin zulässt.

Babler bleibt bis dahin zwar formell Parteichef und Vizekanzler, realiter hat damit jedoch der Anfang seines Abschieds begonnen. Kaum vorstellbar scheint, dass Babler im Anschluss als einfacher Minister im Amt bleibt. Aber wer weiß das schon mit Sicherheit in dieser SPÖ.

Die SPÖ hat das Gegeneinander perfektioniert

Ist mit dem nun eingeleiteten Veränderungsprozess wieder alles bestens in der SPÖ? Mitnichten. Der Kern von Politik besteht nicht darin, sich darauf zu verständigen, gegen jemanden zu sein. Das Wesen politischer Gestaltung ist darauf angewiesen, für etwas zu kämpfen und dem angestrebten Ziel zur Durchsetzung zu verhelfen. Das Miteinander soll nicht nur, sondern muss über dem Gegeneinander stehen. Im Großen und Ganzen ist das schwer genug, aber innerhalb einer Gesinnungsgemeinschaft hat es der Normalität zu entsprechen. In der SPÖ ist das schon zu lange nicht mehr der Fall. Das ist unzumutbar für ihre Wählerinnen und Wähler, ihre Mitglieder und Funktionäre.

Die Einigung zu später Stunde macht zweierlei deutlich: Erstens, wie sehr der Spitzenjob der SPÖ selbst in den eigenen Reihen derzeit als Schleudersitz ins politische Aus betrachtet wird; und zweitens, wie schwach die Gemeinsamkeiten und wie groß die Unterschiede mit Blick auf die Probleme der SPÖ zwischen den neun roten Landesvorsitzenden selbst in dieser existenziellen Krise der Partei noch immer sind.