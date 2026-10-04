Steve Rettl: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Sinja der Knopf aufgeht“

Nach dem glatten 6:1, 6:4-Erfolg von Sinja Kraus über Dajana Jastremska in der dritten Runde der China Open sind Sie bei den Jubelfotos neben der Wienerin zu sehen. Wie kam es dazu? STEVE RETTL: Weil ihr Trainer Alex Grau diese Woche verhindert ist, hat mich Sinja vor einer Woche gefragt, ob ich sie in Peking betreuen könnte. Und da Sebastian Ofner derzeit nicht spielt, habe ich zugesagt. Die Vereinbarung gilt aber nur für dieses Turnier, nächste Woche fliege ich wieder zurück.

Sie kennen sich also besser? Ja, ich kenne Sinja bereits, als sie noch bei den Juniorinnen gespielt hat. Damals habe ich sie auch zwei, drei Mal betreut. Umso schöner ist es auch, dass ich mit ihr jetzt diesen Erfolg erleben kann.