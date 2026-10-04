Steve Rettl: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Sinja der Knopf aufgeht“
Sebastian Ofners Touringcoach Steve Rettl betreut diese Woche Sinja Kraus in Peking und spricht über den Achtelfinaleinzug der Wienerin.
Nach dem glatten 6:1, 6:4-Erfolg von Sinja Kraus über Dajana Jastremska in der dritten Runde der China Open sind Sie bei den Jubelfotos neben der Wienerin zu sehen. Wie kam es dazu?
STEVE RETTL: Weil ihr Trainer Alex Grau diese Woche verhindert ist, hat mich Sinja vor einer Woche gefragt, ob ich sie in Peking betreuen könnte. Und da Sebastian Ofner derzeit nicht spielt, habe ich zugesagt. Die Vereinbarung gilt aber nur für dieses Turnier, nächste Woche fliege ich wieder zurück.
Sie kennen sich also besser?
Ja, ich kenne Sinja bereits, als sie noch bei den Juniorinnen gespielt hat. Damals habe ich sie auch zwei, drei Mal betreut. Umso schöner ist es auch, dass ich mit ihr jetzt diesen Erfolg erleben kann.
Kraus steht das erste Mal in ihrer Karriere im Achtelfinale eines Masters-Turniers. Wie schätzen Sie ihre Leistung ein?
Es ist ein Supererfolg, mit dem sie ihre lange harte Arbeit endlich belohnt hat. Ich habe ihre Karriere von außen verfolgt und für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis ihr der Knopf endlich voll aufgeht. Sie lebt den Sport und verlässt sich jetzt immer mehr auf ihre Stärken.
Wo liegen ihre Stärken?
Sie hat ein extrem starkes Grundlinienspiel und bewegt sich sehr gut. Meiner Meinung nach ist ihr Spiel für Hartplatz prädestiniert – auch wenn sie das selbst noch nicht wirklich glauben will (lacht).
In der Runde der letzten 16 wartet am Dienstag die Tschechin Nikola Bartunkova, die die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit 6:4, 6:3 eliminiert hat. Was ist für Kraus möglich?
Bartunkova weiß definitiv, wie man Tennis spielt, sonst schlägt man nicht die Nummer eins der Welt. Aber für Sinja ist trotzdem alles möglich – sie muss nur an sich selbst glauben.
Normalerweise arbeiten Sie als Touringcoach von Sebastian Ofner. Was macht den Unterschied aus, eine Frau zu trainieren?
Die Empathie spielt eine weit größere Rolle als bei den Männern. Sie müssen sich mehr verstanden fühlen. Wenn sie einem vertrauen, setzen sie die Vorgaben auf dem Platz besser um als die Männer. Die Männer hören diesbezüglich mehr auf sich selbst.
Wie geht es mit Ihrer Zusammenarbeit mit Ofner weiter?
Ich weiß nicht, ob Sebastian heuer noch einmal spielen wird. Am Ende der Saison werden wir uns auf alle Fälle zusammensetzen und einen Plan für 2027 erstellen.