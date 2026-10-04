Berufsfeuerwehr jagte exotisches Reptil in Klagenfurt

Ungewöhnlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Kameraden fingen den entlaufenen Leguan schonend ein und gaben ihn seinem Besitzer zurück.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Samstag zu einem nicht alltäglichen tierischen Einsatz gerufen. Ein Leguan war verschwunden und hatte sich offenbar auf eigene Faust auf Erkundungstour begeben.

Die Einsatzkräfte konnten das exotische Reptil schnell ausfindig machen und schonend einfangen. Anschließend wurde der Ausreißer wohlbehalten an seinen Besitzer zurückgegeben. Damit nahm der ungewöhnliche Feuerwehreinsatz ein glückliches Ende.