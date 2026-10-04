Kickl in Hartberg: „Aus den Sozialisten sind Opportunisten geworden“

Mit Kind und Kegel reisten Besucherinnen und Besucher am Sonntag zum Frühschoppen der FPÖ am Hartberger Oktoberfest an. Alt und vor allem Jung schwenkten Fahnen und warteten auf die Reden von Kunasek, Kickl und Co.

Alt und vor allem Jung schwenkten Fahnen und warteten auf die Reden von Kunasek, Kickl und Co. am Sonntag in Hartberg

Er sei ein Kind der Sozialdemokratie, von Kreisky hielt er viel, der Großvater war lange Bürgermeister der SPÖ in einer steirischen Gemeinde. Heute wählt der 62-Jährige Stainzer FPÖ. Weil sich etwas ändern muss in Österreich, sagt er. Zum Frühschoppen der Freiheitlichen Partei beim Oktoberfest in Hartberg ist der Mann mit Frau und Enkelkind gekommen.

Letzteres sitzt mit FPÖ-Fahne im Autodrom, wachelt und wartet, bis das beliebte Fahrgeschäft endlich losfährt. Schon vor Corona habe er die FPÖ gewählt, gegen „Ausländer“ habe er nichts. Allein das Wort störe ihn schon. „Wir sind viel im Ausland auf Urlaub, die Slowenen helfen bei der Weinlese.“ Doch ändern muss sich trotzdem etwas. Denn selbst er würde nachts niemals mehr alleine durch die Straßen gehen. Zu groß sei seine Angst.

1 / 10 Waltraud Kerschner (71) aus Graz mit ihrer Enkelin Lisa-Marie Ponstingl. © KLZ / Julia Kammerer

Groß ist der Ärger bei Waltraud Kerschner. Die Grazerin besucht den FPÖ-Frühschoppen bereits zum dritten Mal. „Die anderen bringen nichts mehr zusammen“, sagt sie. Das gehöre einmal gesagt, warum sie auch eine der wenigen am Oktoberfest ist, die mit Name und Foto in der Zeitung stehen will.

Begleitet wird die 71-Jährige von ihrer Enkeltochter und deren Freundin, 24 und 16 Jahre alt. „Wir sind zum ersten Mal hier“, sagt Enkelin Lisa-Marie Ponstingl. In der Hand hält sie ein Papiersackerl mit Werbematerial der FPÖ. In Graz sei sie schon öfter auf Veranstaltungen der Partei gewesen. Lustig soll der Frühschoppen werden, hofft sie. „Wir wollen neue Leute kennenlernen und einfach mal schauen, wie es hier so ist.“

© KLZ / Julia Kammerer Geworben wurde auch vom Himmel aus

Wie es hier so ist, das weiß ein Großteil der Besucherinnen und Besucher schon. Ganze Busse aus allen Teilen der Steiermark sind am Sonntag nach Hartberg gekommen. „Wir sind jedes Jahr hier. Zuerst für die Kinder, dann hören wir uns die Reden an“, erzählt eine Frau.

Mit dem einen Fuß noch am Beifahrersitz schwenkt ein junger Mann die Österreichfahne aus dem Auto. Ein anderer meint: „Hier sind nur Sympathisanten, nur liebe Leut‘.“ Aus seiner Jackentasche holt er Schützer für die Ohren hervor. Zu laut ist es ihm im großen Zelt, wo später Kickl, Kunasek und Co. Reden schwingen werden. „Aber beim Kickl tust die eh raus“, fordert die Festbegleitung. Natürlich. Beide lachen.

© KLZ / Julia Kammerer Bereits um 9 Uhr war das Festzelt voll mit Besucherinnen und Besuchern

Bereits um 9 Uhr morgens sind die Bänke im Festzelt voll. Ein junges Paar mit Kind, sie sind erst frisch in die Steiermark gezogen, weiß noch nicht, ob es die Reden vom Bundesparteiobmann noch hören wird. „Es kann sein, dass wir gleich heimfahren müssen“, sagt der Vater und deutet auf den ein paar Jahre alten Sohn. Er quengelt. Parteimitglieder sind sie nicht. „Noch nicht. Aber wer weiß, was in der Zukunft noch kommt“, meint die Mutter.

Ins Zelt muss schlussendlich jeder. Nicht nur FPÖ-Sympathisanten. Darunter Hunde und neugeborene Babys. Wer nicht dabei sein kann, wird per Videotelefonat zugeschaltet. Gleich mehrere Hände winken von Bildschirmen aus auf die Bühne.

Als Kickl, Kunasek und Co. einmarschieren, werden kleine FPÖ-Fahnen aus Papier gegen große Österreich- und Steiermark-Flaggen getauscht. Auf Bänken wird nicht mehr gesessen, sondern gestanden. Und wer keinen Blick auf die Bühne erhascht, der schaltet sich von der Bierbank aus mit dem Smartphone zum FPÖ-Videoportal dazu.

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So viele Gäste wie noch nie sollen beim heurigen Frühschoppen sein. „Es ist unser gemeinsamer Erfolg. Wir sind draufgeblieben und drangeblieben“, sagt Kunasek, als er auf der Bühne steht. Die FPÖ sei gekommen, um zu bleiben. Die Menge jubelt.

Richtig laut wird es beim Auftritt von Herbert Kickl: „Jeder Kilometer weiter weg von Wien ist ein guter Kilometer“, meint er durchs Mikrofon und arbeitet sich an seinen Themen ab. Richtung SPÖ sagt Kickl: „Aus den Sozialisten sind Opportunisten geworden. Es geht nur noch um den Futtertrog.“

Den Frühschoppen in Hartberg bezeichnet er als den Höhepunkt des politischen Herbstes. „Hartberg und Volksfest passen wunderbar zusammen. Volksfest und Volkskanzler passen auch wunderbar zusammen.“ Tosender Applaus und der Jubel scheint in diesem Zelt kein Ende mehr zu nehmen.