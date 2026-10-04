Achtjähriger in Oberösterreich von Teleskoplader erdrückt

Das Fahrzeug kippte um und begrub das Kind unter sich.

Ein achtjähriger Bub ist Sonntagfrüh in Haibach im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Teleskoplader getötet worden. Das Kind dürfte bei landwirtschaftlichen Arbeiten aus dem Gefährt gestürzt und von dem umkippenden Fahrzeug erdrückt worden sein. Er hatte gemeinsam mit seinem Vater auf dem Lader gesessen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen, bestätigte die Polizei Medienberichte am Sonntag.

Gegen 9.00 Uhr wollten Vater und Sohn gemeinsam einen morschen Baum mit dem Lader umstoßen. Dabei dürfte das Gefährt ins Kippen gekommen sein. Während sich der Landwirt nur leichte Blessuren zuzog, erdrückte das Gefährt den Buben.