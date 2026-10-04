Stier bei Hofkontrolle in Tirol von Cobra erschossen

Tier hatte vor einer Woche 44-jährigen Bauer und dessen 68-jährige Cousine verletzt.

Ein Stier, der am Samstag vor einer Woche in Achenkirch (Bezirk Schwaz) einen 44-jährigen Bauer und dessen 68-jährige Cousine angegriffen und verletzt hatte, ist am vergangenen Donnerstag von der Polizei-Spezialeinheit „Cobra“ bei einer Hof-Kontrolle durch das Veterinäramt erschossen worden. Dem Landwirt wurden zudem mehrere Tiere wegen Missständen am Hof abgenommen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete (Sonntag-Ausgabe). Den Cobra-Einsatz bestätigte die Polizei der APA.

Laut Bericht führten Beamte der Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz und der Gemeinde sowie ein Tierarzt die Kontrolle durch, um die Haltung am Betrieb genauer unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich sollen laut Zeitung auch Tiere abgenommen worden sein. Der Stier, welcher bereits vor einer Woche zwei Menschen angegriffen hatte, musste von der Polizeieinheit Cobra erschossen werden.