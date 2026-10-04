Schwer alkoholisiert: Kärntnerin (23) überschlägt sich mit Pkw

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag zwischen St. Veit und Launsdorf. Die Lenkerin und ihr Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der L83 zwischen St. Veit an der Glan und Launsdorf. Gegen 3.55 Uhr kam eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Straßenböschung und geriet anschließend ins Schleudern. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Führerschein abgenommen

Als die Polizeistreife am Unfallort eintraf, hatten die Lenkerin und ihr Beifahrer das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Die 23-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Auch der Beifahrer wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr daraufhin abgenommen.

Am Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste von den Einsatzkräften der FF Launsdorf und FF St. Sebastian gereinigt werden.