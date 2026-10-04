Regierungstruppen greifen im ganzen Jemen Houthi-Miliz an

Im Jemen haben Regierungstruppen Ziele der Houthi-Miliz im gesamten Land angegriffen. Die Streitkräfte hätten Angriffe in der von den Houthi kontrollierten Hauptstadt Sanaa, in der nordwestlichen Provinz Saada, einer Hochburg der Miliz, sowie in Taiz im Südwesten des Jemen ausgeführt, erklärte Militärsprecher Majid al-Nuzaili am Sonntag. Wenige Stunden zuvor hatten die vom Iran unterstützten Houthi eine Anlage des saudi-arabischen Ölriesen ARAMCO in Riad angegriffen.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten am Samstag von einem Brand in der Ölanlage in der Hauptstadt. Es ist bereits das dritte Mal, dass die Houthi saudi-arabische Ölanlagen angreifen: Im September hatten sie bereits in der Hafenstadt Yanbu, dem wichtigsten Ölterminal des Landes, und im August im Süden Saudi-Arabiens Ölanlagen attackiert.

Die Houthi-Kämpfer "haben einen groß angelegten Militäreinsatz durchgeführt und dabei mehrere ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt, um ARAMCO in der Hauptstadt des saudi-arabischen Feindes anzugreifen", erklärte der Houthi-Sprecher Yahya Saree. Die "präzisen und direkten" Angriffe hätten "Brände an den getroffenen Standorten" ausgelöst, fügte er hinzu. Die Behörden Saudi-Arabiens äußerten sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

Zuvor hatten die Houthi der Armee Saudi-Arabiens vorgeworfen, Luftangriffe auf die von der Miliz kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa geflogen zu haben. Der den Houthi nahestehende Sender Al-Masirah berichtete, "feindliche Flugzeuge" des Königreichs hätten im Laufe des Tages 26 Luftangriffe auf Sanaa geflogen. Die Stadt sei bereits am Donnerstag zum ersten Mal seit Jahren wieder angegriffen worden, erklärten die Houthi, ohne Angaben zu möglichen Opfern zu machen.

Ein AFP-Korrespondent hörte in Sanaa mindestens fünf Explosionen in verschiedenen Stadtteilen. Ein anderer sah, wie zwei Kampfflugzeuge Raketen abfeuerten.

Die Kämpfe zwischen der pro-iranischen Houthi-Miliz und dem an den Jemen grenzenden Saudi-Arabien sind im Juli wieder aufgeflammt und haben im Iran-Krieg eine neue Front gebildet. Saudi-Arabien unterstützt die Regierungstruppen im Jemen in ihrem Kampf gegen die pro-iranische Miliz.