Schwerer Unfall in Villach: Lenker lag verletzt auf Straße

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf der Drautalstraße B 100 bei Vassach. Der Pkw war gegen eine Lärmschutzwand geprallt.

Wie die Hauptfeuerwache Villach Sonntagfrüh mitteilte, kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall auf der B 100 im Stadtteil Vassach. Laut ersten Informationen war dort gegen 3.20 Uhr ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Lärmschutzwand geprallt. Das Fahrzeug wurde in der Folge rund 170 Meter über die Fahrbahn geschleudert und kam vor einer Brücke zum Stillstand.

Der Lenker soll sich zunächst noch selbst aus dem Fahrzeug befreit haben, lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch auf der Straße. „Der Lenker wurde umgehend durch den Feuerwehrnotarzt der Hauptfeuerwache Villach sowie durch ein RTW-Team des Roten Kreuzes erstversorgt und aufgrund der schweren Verletzungen anschließend direkt in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht“, so Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

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Batterie aus E-Auto gerissen

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden auf einer Strecke von fast 200 Metern zahlreiche Fahrzeugteile über die Fahrbahn und den angrenzenden Bereich verteilt. Auch die Hochvoltbatterie des Elektrofahrzeugs wurde aus dem Fahrzeug gerissen und kam im Straßengraben zum Liegen. Die B 100 Drautalstraße war in dem Bereich für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben HFW, Rettung und Polizei stand auch die FF Vassach im Einsatz.