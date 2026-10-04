Kärntnerin (17) von Hund angefallen und ins Gesicht gebissen

Die Jugendliche aus dem Lavanttal wollte Samstagabend den Nachbarshund streicheln, als es zu dem Zwischenfall kam. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tier handelte es sich um einen Mischlingshund (Symbolfoto)

Einen Zwischenfall mit einem Hund meldete Sonntagfrüh die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten aus dem Lavanttal. Samstagabend kurz nach 20.30 Uhr wollte eine 17-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg den Mischlingshund ihres 52 Jahre alten Nachbarn streicheln. Dabei wurde die Jugendliche von dem Tier plötzlich angefallen und ins Gesicht gebissen.

Die junge Kärntnerin wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung lieferte sie ins Krankenhaus Wolfsberg ein.

Prozess nach Hundeattacke

Erst in der Vorwoche fand in Kärnten eine Gerichtsverhandlung nach einer Hundeattacke statt. Ein American Staffordshire Terrier hatte im Frühsommer einen Radfahrer gleich zweimal gebissen und verletzt.