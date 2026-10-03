Olympiasieger machte Krebsdiagnose öffentlich

Bei Finnlands Langlauf-Star Iivo Niskanen wurde bereits im Sommer Hautkrebs festgestellt.

Die Diagnose erhielt er bereits im Sommer, jetzt hat Iivo Niskanen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. So wurde in einem im Sommer am Fuß entfernten Muttermal ein Melanom entdeckt. „Das hat meine Sommerpläne auf den Kopf gestellt“, schreibt der dreifache Olympiasieger auf Instagram. Bei einem Melanom handelt es sich um einen bösartigen Tumor.

Doch die gute Nachricht für den finnischen Langlaufstar: Nur die Zellen auf der obersten Hautschicht waren vom Krebs betroffen. Niskanen: „Ich bin mit ein paar Operationen und dem Schrecken davongekommen.“

Aufgrund der dramatischen gesundheitlichen Probleme konnte der 34-Jährige erst jetzt mit dem Training für die kommende Saison starten: „Im Moment fühlt es sich gut an. Das Training geht voran und ich kann zwischen den Einheiten Zeit mit unserem Baby genießen.“ Im Spätsommer waren Niskanen und seine Frau Saana zum dritten Mal Eltern geworden.