189 statt 100 km/h: Polizei zieht in Osttirol Raser aus dem Verkehr

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 in Osttirol gingen der Polizei am Samstagnachmittag gleich zwei Raser ins Netz. Die Lenker waren mit 170 beziehungsweise 189 km/h unterwegs. Ein Auto wurde beschlagnahmt.

Gleich zwei Raser wurden am Samstagnachmittag in Osttirol aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Polizeiinspektion Matrei führten entlang der B108 im Gemeindegebiet von St. Johann im Walde Geschwindigkeitskontrollen durch.

Gegen 15 Uhr wurde ein österreichischer Fahrzeuglenker mit 170 km/h gemessen, obwohl auf diesem Streckenabschnitt nur 100 km/h erlaubt waren. Dem Lenker wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Fahrzeug beschlagnahmt

Nur etwa eine Stunde später erwischten die Beamten einen weiteren einheimischen Fahrer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war: Er fuhr mit 189 km/h. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Darüber hinaus untersagte die Polizei dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmte das von ihm gefahrene Fahrzeug.