Vor SPÖ-Krisentreffen: „Man darf ja noch hoffen“

Am Nachmittag beginnt das mit Spannung erwartete Krisentreffen der SPÖ, bei dem es um die Zukunft von Parteichef Andreas Babler geht . Hier geht es zum Live-Ticker . Bis dahin beraten die Akteure, wie eine mögliche Lösung aussehen könnte. Ein für alle akzeptabler Kompromisskandidat ist Finanzminister Markus Marterbauer , allerdings laboriert er noch an einer Krebserkrankung. Deshalb wird über eine personelle Zwischenlösung diskutiert. In der roten Vordenkergruppe Sektion 8 sieht man die Entwicklung aber kritisch.

Warum sind die Jungen beim Krisentreffen der SPÖ nicht vertreten? Mati Randow: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber die SPÖ hat so viele Teilorganisationen, von der Jugend bis zu den Pensionisten und Akademikern, dass man wohl einfach nicht alle einladen konnte. Ich finde es aber gut, dass sich jetzt einmal alle neun Landesparteien zusammensetzen – auch diejenigen, die schon länger nicht mehr an den Gremiensitzungen teilnehmen. Zudem geht es am Sonntag nur um eine Meinungsbildung, nicht aber um formal bindende Entscheidungen.

Was soll beim Krisentreffen herauskommen? Ich kann weder in das Herz noch in das Gehirn von Andi Babler hineinschauen, deshalb weiß ich auch nicht, was er selbst vorhat. Mein Wunsch wäre, dass sich jetzt einmal alle zusammensetzen und nicht nur oberflächlich über Personen nachdenken, sondern eine Tiefenanalyse sämtlicher Probleme der SPÖ vornehmen. Ich sage ja gar nicht, dass Babler alles richtig gemacht hat, aber es ist genauso falsch, alle Missstände an seiner Person festzumachen. Es gibt auch in den Landesparteien gravierende Fehlentwicklungen. Viel hat auch mit zu großen männlichen Egos zu tun. Aber vielleicht gelingt ja jetzt ein positiver Schritt nach vorne, man darf ja noch hoffen.

Soll Andreas Babler in seinen Ämtern bleiben? Das weiß ich nicht und ich will auch nicht über Einzelpersonen diskutieren. Die Frage der Spitzenkandidatur stellt sich derzeit auch nicht, drei Jahre vor der Wahl. Babler verfügt jedenfalls über die demokratische Legitimation als Parteivorsitzender, schließlich wurde er erst im März mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt. Ich wünsche mir eine Lösung, bei der keine Seite ihr Gesicht verliert. Die Medienreform muss jedenfalls durchgesetzt werden, sonst hätten wir uns das letzte Jahr ersparen können.

Allerdings gibt es in weiten Teilen der SPÖ die Erwartungshaltung nach einer klaren personellen Entscheidung. Ja, das ist eine Folge der Entwicklungen der vergangenen Woche. Ich halte es für wichtig, nicht nur über Personen, sondern auch über Themen zu reden und die strukturellen wie kulturellen Probleme, die wir in der Partei haben. Wenn jetzt nur als kleinster gemeinsamer Nenner ein neuer Parteichef herauskommt und ansonsten keine Veränderung, wäre das die schlechteste Lösung. Klar ist aber: Wir als Sektion 8 klammern uns an niemanden, wir halten auch jede Fankultur in der Partei für falsch.