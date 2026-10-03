Rettungskräfte konnten 82-Jährigen wiederbeleben

Die Rettungskette hat nach einem medizinischen Notfall in Graz perfekt funktioniert. So konnte ein Leben gerettet werden.

In Wetzelsdorf dürfte ein 82-jähriger Mann am Samstagvormittag Glück im Unglück gehabt haben. Gegen 10:30 Uhr erlitt der Mann einen medizinischen Notfall. Kurz danach trafen die alarmierten Rettungskräfte von Polizei und Rettung ein.

Die Besatzung des C12-Rettungshubschraubers sowie Polizeibeamte griffen im Rahmen der Rettungskette perfekt ineinander. Letztere führten die Herzdruckmassage durch. Nach etwa einer halben Stunde konnte bei dem Mann wieder ein Puls festgestellt werden. Er wurde zur weiteren Behandlung ins LKH Graz-West eingeliefert.