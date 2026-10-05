Neuer Brunnen soll die Identität von Himmelberg spiegeln

Am 11. Oktober findet in Himmelberg eine feierliche Brunnensegnung statt. Gleichzeitig ist es der Abschluss eines zwei Jahre andauernden Projektes.

In den letzten zwei Jahren wurde in Himmelberg fleißig gearbeitet. Die Ortsdurchfahrt wurde erneuert, vieles wurde neu gestaltet und saniert und auch eine Parkfläche wurde angefertigt. Auf genau dieser Fläche wird bald ein Brunnen thronen. Ein Brunnen, der die Seele von Himmelberg spiegeln soll. Am 11. Oktober wird er präsentiert und gesegnet.

„Es wird eine größere Geschichte“, kündigt Himmelbergs Bürgermeister Heimo Rinösl (HEIMO) voller Freude an. „Der Brunnen ist der Abschluss unseres Projektes, das wir in den letzten zwei Jahren umgesetzt haben.“ Rund 30.000 Euro hat der Brunnen gekostet, der am kommenden Sonntag um 10 Uhr geweiht wird. Die Ehrenpatenschaft für den Brunnen haben die Himmelberger Trachtenfrauen übernommen. Die Ortsdurchfahrt wurde vom Straßenbaureferat des Landes Kärnten unter Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) gefördert.

Identität des Ortes

„Der Brunnen stellt schon was dar“, sagt Rinösl weiter. Konzept und Design stammen vom Steindorfer Bildhauer Gabriel Wartbichler. Er wollte die Identität des Ortes, der Menschen und die Geschichte von Himmelberg einfangen und entschied sich für Wasser, Holz und Metall. „Wasser, wegen der Tiebel. Das Wasser im Brunnen fließt abwärts mit der Tiebel“, erklärt Wartbichler. Für das Holz fand er eine große Lärche, die ursprünglich weit über eine Tonne wog. „Sie hatte einen Schaden und musste gefällt werden.“

Das dritte Element ist Metall und hierfür wurde der Himmelberger Kunstschmied Gebhard Bergner mit ins Boot geholt. Bergner kümmerte sich um die Metallteile am Brunnen. Ab 11. Oktober kann der Brunnen in Himmelberg bestaunt werden.