steirischer herbst: Arschgesichter, Deutsche und der Libanon

Am ersten herbstkabarett-Abend wurde es im Forum Keller sehr privat und politisch. Im Partnerprogramm eröffnete Planetenparty Prinzip ein Ski-Ressort am Balkan.

Ein Doppelabend im Forum Stadtpark eröffnete das diesjährige herbstkabarett: Die Kunst des Bauchredens hat schon vor Jahren vom Varieté in den zeitgenössischen Performance-Bereich gefunden. Beim deutschen Künstler Hendrik Quast ist die Wahl dieser Technik aber auch inhaltlich – und letztlich ganz persönlich – motiviert. Sein radikal komisches Programm „Wartezimmervisionen“ präsentiert eine autofiktionale Auseinandersetzung mit chronischer Darmkrankheit. Die Bauchstimme tönt also aus Richtung des Übels. Naheliegend, dass er sie der in Form einer Handpuppe künstlerisch externalisierten Krankheit leiht: ein Akt der Annäherung und der Abspaltung zugleich. Die Puppe wird auch im übertragenen Sinne zur inneren Stimme des Performers, dessen Auftritt virtuos zwischen schüchtern-verschämter Freundlichkeit und – sprichwörtlich – schmutzigen Gedanken über die kranken Arschgesichter im (Warte-)Saal hin und her hüpft. Ein starkes Spiel im Spannungsfeld von Distanz und Übergriffigkeit, das nicht zuletzt das Comedy-Genre vor dem Zerrspiegel entblößt.

© Daniel Kindler Hendrik Quast im Keller des Forum Stadtpark

Die beste Vorbereitung für Carmen Chraim, die mit „Almost Integrated“ die klassische Stand-up-Comedy feiert. Die Künstlerin stammt aus dem Libanon und lebt in Berlin, sie beschreibt sich selbst als „zierliche arabische Frau“ und witzelt über ihre helle Stimme. Ziel ihrer Pointen sind gern blonde Helgas mit Fahrradkorb und einer Schwäche für das Wort „Hallöchen“. Die dürften auch in Berlin nur selten Teil ihres Publikums sein, das sie ebenso locker wie lustvoll umgarnt. Ein explizit eingefordertes Betriebsmittel der Show lautet „trotzdem lachen!“: Denn Chraim turnt fröhlich durch den Alltag einer migrantisierten Person, erzählt vom Krieg in der Heimat der Eltern und vom deutschen Blick auf diesen, sie schlägt Purzelbäume um Identitätsdiskurse und macht Witze über die Werte ihrer Mutter. Dabei bleibt sie stets guter Laune – aber immer selbst im Spiel.

© Daniel Kindler Carmen Chraim war ebenso Gast im steirischen herbst

Planetenparty Prinzip

Deftiger Hüttenzauber ist dagegen im herbst-Partnerprogramm im Grazer ARTist’s angesagt, wenn per Laufschrift all die ach so lustig lauten Knaller in „The Balkan Peak Resort“ angekündigt werden. Alex (Alexandra Schmidt) ist bestens ausgerüstet, um in Ski-Outfits von Tschibo, mit Bärenmaske und Perücken up to date zu sein für die Themenabende. Passend schrille Musik hat Nora Winkler komponiert für die Ballermann-Atmosphäre in den Bergen Albaniens, wo ein fiktiver österreichischer Investor das profitable Vergnügungs-Ghetto errichtet hat. Wintergaudi fast so klass wie in den Alpen, nur billiger.

So spaßig, so beschämend fokussiert Das Planetenparty Prinzip unter leichtfüßiger Regie von Miriam Schmid die „eurozentristische Arroganz“ und Landnahme in der in Kooperation mit herbst und dem Wiener Theater am Werk entstandenen dreisprachigen Produktion. „Albanien is not for sale“ kommentiert die aus Tirana stammende Daniela Gjopalaj. Ebenso die wütenden Proteste in Anspielung auf das Luxus-Projekt von Jared Kushner und seiner Frau Ivana Trump im Brutareal Tausender Flamingos auf der unbewohnten Insel Sazan.

Mit witzig oberflächlicher Ratlosigkeit zeigt sich Alex nach dem x-ten Kaffee aus der brodelnden Maschine dann doch irgendwie betroffen vom realen und mentalen Müll im kolonialen Feriendomizil. Eigentlich stehe sie gar nicht auf den Brettlspaß. Wenn es heißt, die Skibegeisterung in Österreich habe erst mit Klammers Abfahrtsgold 1976 begonnen, hätte richtigerweise auf Toni Sailers dreifache Olympiasiege 1956 in Cortina verwiesen werden müssen.

„The Balkan Peak Resort. Skifahren wie im schönen Österreich“. Das Planetenparty Prinzip. 4., 6. bis 8., 10.10., ARTist’s, Schützgasse 16, Graz. Kontakt: Tel. 0677 62 42 19 89.