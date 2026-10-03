Prüfungsstress: 600 Maturanten holten sich göttlichen Beistand

Rund 600 Maturantinnen und Maturanten nahmen an ökumenischer Maturawallfahrt in Maria Saal teil. Bischof Marketz: „Ihr seid mehr als eure Noten und Leistungen.“

Rund 600 Maturantinnen und Maturanten der Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Höheren Schulen sind am Freitag gemeinsam mit ihren Lehrkräften nach Maria Saal gekommen, um im Rahmen der traditionellen Maturawallfahrt den von Diözesanbischof Josef Marketz und Seniorin Pfarrerin Regina Leimer – sie vertrat Superintendentin Andrea Mattioli – geleiteten ökumenischen Wortgottesdienst zu feiern.

Bischof Marketz stellte in seiner Predigt den Segen Gottes in den Mittelpunkt und nahm dabei Bezug auf die Lesung aus dem Buch Genesis (Gen 12,1–4), in der Gott Abraham zum Aufbruch ruft und ihm zusagt: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Gerade angesichts von Leistungsdruck und Zukunftsfragen erinnerte der Kärntner Bischof die Jugendlichen daran, dass die Matura zwar ein wichtiger Lebensabschnitt sei, nicht aber zum alleinigen Maßstab für den eigenen Wert werden dürfe, „denn ihr seid mehr als eure Noten, die ihr bei der Matura bekommen werdet, ihr seid mehr als die Leistung, die ihr abrufen werdet“.

Selbst zum Segen für andere werden

Gottes Segen bedeute zugleich, selbst zum Segen für andere zu werden und sich zu fragen: „Was soll durch mich Gutes in dieser Welt geschehen? Was möchte ich den Menschen rund um mich geben? Wem will ich mit meinem Wissen helfen?“, sagte Bischof Marketz. „Ihr alle seid nicht erst dann wertvoll, wenn ihr zum Beispiel den gewünschten Studienplatz an der Universität bekommt, entsprechend eurer Ausbildung einen Beruf findet oder bestimmte Erwartungen erfüllt“, so der Kärntner Bischof. Sinn beginne damit, wenn die angehenden Maturantinnen und Maturanten erkennen würden: „Ich bin angekommen als Mensch in dieser Welt, ich bin gewollt von so vielen Menschen, mein Leben ist wertvoll“, sagte Bischof Marketz, der die Jugendlichen dazu ermunterte, als Gesegnete den ganz persönlichen Weg zu finden, zu gehen und selbst zum Segen zu werden.

© Katholische Kirche Kärnten / Thomas Unterguggenberger Bischof Marketz, Seniorin Leimer und Schulamtsdirektor Peter Allmaier mit der Maturaklasse des Alpen-Adria-Gymnasiums Völkermarkt mit Lehrkräften

Die Reifeprüfung als „Übergangssituation“

Seniorin Leimer bezeichnete in ihrer Predigt die Reifeprüfung als eine „Übergangsituation, in welcher sich selbst Menschen, die mit Gott und dem Glauben sonst nicht viel am Hut haben, gerne unter Gottes Segen stellen“. Segen ersetze freilich nicht das Lernen, könne aber Kraft und Beistand sowie die Gewissheit schenken: „Ich bin nicht allein.“ Im Segen komme Gott dem Menschen nahe, so Leimer. Segen sei eine Kraft, „die von oben kommt, uns im Inneren stärkt und uns zu einer Resilienz und Widerstandskraft verhilft, also einer Kraft, die allen Widrigkeiten standhält“. Durch den Segen Gottes würden Menschen Zuspruch und Kraft bekommen, um ihre Aufgaben zu bewältigen.

Im Anschluss an den Wortgottesdienst, der musikalisch von den Professoren Lukas Joham (Ingeborg Bachmann Gymnasium) und Florian Pirolt (BRG Viktring) mitgestaltet wurde, waren die Maturantinnen und Maturanten zur Agape am Domplatz geladen. Die Maturawallfahrt organisierte Professor Thomas Unterguggenberger vom Bischöflichen Schulamt der Diözese Gurk in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Kärnten.