Zivilschutz-Probealarm: So viele Sirenen blieben in Kärnten stumm

Im Abstand von 15 Minuten heulten Samstagmittag österreichweit die Sirenen. 892 Kärntner Sirenen standen auf dem Prüfstand. Auch AT-Alert getestet.

Pünktlich um 12 Uhr heulten am Samstag in Kärnten wieder die Sirenen auf. Im Rahmen des österreichweiten Zivilschutz-Probealarms wurden die technischen Warnsysteme des Landes auf ihre Einsatzbereitschaft überprüft. In Kärnten standen insgesamt 892 Sirenen auf dem Prüfstand. 880 davon funktionierten einwandfrei. Das entspricht einer Quote von 98,65 Prozent, wie das Land am Nachmittag in einer Aussendung mitteilte.

Die einzelnen Signale wurden im Abstand von jeweils 15 Minuten ausgelöst. Auf die „Zivilschutz-Warnung“ folgte der „Zivilschutz-Alarm“, ehe um 12.45 Uhr mit der „Zivilschutz-Entwarnung“ der Test abgeschlossen wurde. Von den insgesamt 892 Sirenen sind 722 funkgesteuerte Motorsirenen, 124 stromunabhängige SISIPAK-Anlagen und 46 elektronische Sirenen. Bei zwölf Anlagen kam es beim Probealarm heuer zu keiner Auslösung.

Große Katastrophenschutzübung

Katastrophenschutzreferent und Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) betonte die Bedeutung der jährlichen Übung. Sie biete nicht nur die Möglichkeit, die technischen Systeme zu kontrollieren, sondern auch der Bevölkerung die verschiedenen Warnsignale und das richtige Verhalten im Ernstfall näherzubringen. Fellner verwies zudem auf die große Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“, die von 13. bis 15. November stattfinden wird.

Neben den Sirenen wurde am Samstag auch das Bevölkerungswarnsystem AT-Alert überprüft. Es soll die Sirenenwarnung ergänzen und Menschen im betroffenen Gebiet im Ernstfall direkt über ihre Mobiltelefone erreichen. Nach Angaben der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Testnachrichten erfolgreich ausgesendet, heißt es vonseiten des Landes.