Nachbar (24) rettete Bewusstlosen aus brennendem Haus in Oberösterreich

Zivilcourage bewies ein 24-jähriger Mann aus Pasching, der seinen bewusstlosen Nachbarn aus einem brennenden Haus rettete.

Vier Menschen sind bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Pasching (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Samstag verletzt worden. Ein 66-Jähriger war von einem 24-jährigen Nachbarn aus dem Gebäude über das gemeinsame Stiegenhaus geholt worden. Der Ältere musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige rettete die Feuerwehr mit einer Drehleiter. Insgesamt kamen vier Menschen ins Spital, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die beiden geretteten Frauen und der 24-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz eingeliefert. Der 66-Jährige konnte so weit reanimiert werden, dass er wieder über einen eigenständigen Puls verfügte. Er wurde vom Notarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.