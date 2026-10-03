Ähnelte KZ-Kleidung: Zara zog Kostüm (wieder einmal) zurück

Ein Halloweenkostüm für Kinder sorgt für Empörung, die Modekette Zara nimmt es daraufhin aus dem Sortiment. Nicht das erste Mal.

Die spanische Modekette Zara hat ein Halloween-Kostüm für Kinder aus dem Verkauf genommen, nachdem Kritiker Ähnlichkeiten zur Kluft von KZ-Häftlingen während der Nazi-Diktatur kritisiert hatten. Das Kostüm mit blauen und weißen Längsstreifen bestand aus einer Jacke und einer Hose, die beide extra wie abgetragen wirkten. Zudem waren Aufdrucke zu sehen, die an Stacheldraht erinnern könnten. Aufnäher an den Ärmeln erweckten den Eindruck von Häftlingsnummern.

„Die spanische Modekette Zara entsetzt ihre Kunden in Europa mit einer weiteren ihrer albtraumhaften Ideen – einem Kostüm im Stil der nationalsozialistischen Konzentrationslager“, schrieb zum Beispiel der israelische Journalist Dov Gil-Har auf der Plattform X.

Im Online-Angebot des Moderiesen ist das Kostüm inzwischen nicht mehr zu finden. „Zara Home bedauert jedes Missverständnis, das dieses Halloween-Bräutigam-Kinderkostüm verursacht haben könnte. Es ist weder in unseren Filialen noch online weiterhin erhältlich“, antwortete die Pressestelle des Moderiesen auf eine Anfrage. Die Frage, wieso die Ähnlichkeit zu KZ-Kleidung bei internen Kontrollen nicht auffiel, ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Kinderhemd mit Stern und Tasche mit Hakenkreuzen

Es ist nicht das erste Mal, dass Zara mit Produkten auffällt, die mit dem Nationalsozialismus assoziiert werden. 2014 musste Zara ein blau-weiß gestreiftes Kinderhemd zurückziehen, das einen gelben sechszackigen Stern auf der linken Brust hatte. Es erinnerte an die sogenannten Judensterne, die die Nazis jüdischen Menschen in Deutschland aufzwangen, um sie öffentlich sichtbar zu stigmatisieren. 2007 wurde eine Stofftasche in Zara-Filialen angeboten, die neben Blumenmustern auch mit Hakenkreuzen dekoriert war.

Auch C&A musste bereits Waren zurücknehmen: 2018 verkaufte das Unternehmen Kinder-Pullover mit „Nazi-Optik“. Auch bei Mango schafften es vor Jahren Blusen mit SS-Zeichen in den Verkauf.