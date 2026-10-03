Heino glücklich mit Tiroler Wahlfamilie: „Habe den Himmel auf Erden“

Nachdem er mit seinem Sohn gebrochen hat, lebt der Musiker nun bei Helmut Werner und dessen Familie.

Drei Jahre nach dem Tod von Ehefrau Hannelore ist Schlagersänger Heino mit seiner Wahlfamilie nach eigenem Bekunden sehr glücklich. „Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen“, sagte der 87-Jährige im SWR-„Nachtcafé“. Dort war der Sänger („Schwarzbraun ist die Haselnuss“) gemeinsam mit seinem aus Leoben stammenden Manager Helmut Werner zu Gast und sprach über die Familienkonstellation der beiden.

Seit dem Tod seiner Ehefrau Hannelore 2023 lebt Heino gemeinsam mit Werner, dessen Ehefrau Nicole und dem kleinen Sohn der beiden gemeinsam in Kitzbühel. Sein Manager, der Steirer Helmut Werner, sei für ihn inzwischen wie ein Sohn, sagte Heino in der Sendung. „Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab.“ Dessen kleiner Sohn nenne ihn Opa und bringe ihm morgens die Zeitung. Sie seien eine schöne Familie, sagte Heino. „Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin.“

Mit seinem Sohn Uwe Kramm hat Heino gebrochen und ihn enterbt. Stattdessen wurde Werner zum Alleinerben eingesetzt.

Ärger bei Heino-Filmdreh am Wörthersee

Ende August sorgte Heino für Aufsehen, weil der Pilotfilm zu einer neuen Serie am Wörthersee gedreht wurde. Dabei soll sich der Schlager­musiker über die Gender-Schreibweise des Arbeitstitels des Films echauffiert haben. Dieser lautete „Die Rettungsschwimmer:innen“. „Bleibt der Titel, dann ist Heino raus“, bestätigt Manager Helmut Werner. Zugesagt habe man für „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“. Als man die Änderung gesehen hatte, hat man sich nur gedacht: „Was soll der Schaß?“.