Bewohner fürchten, dass das Gackern und das Winterparadies für Kinder dadurch Geschichte sind. Die SPÖ beschwichtigt: „Alles hat seinen Platz.“

Die Umwidmung einer 5250 Quadratmeter großen Parzelle auf der Loretowiese in St. Andrä von „Grünland/Erholungsfläche“ auf „Grünland/Friedhof/Naturbestattungsanlage“ sorgt bei der Bevölkerung für Verunsicherung. Wie berichtet, hat der Gemeinderat das Projekt „Friedensforst“ abgesegnet, damit auf der Wiese des deutsch-schweizerischen Milliardärs Henning Conle ein Urnenfriedhof mit Bäumen entstehen kann.

„Oje! Das Gackern und das Rodeln sind Geschichte“, ist in einem Facebook-Kommentar zum Bericht der Kleinen Zeitung zu lesen. In einem anderen: „Die Verstorbenen sind auch nicht glücklicher, wenn sie am Fuße der Basilika bestattet sind. Doch den Lebenden wird ein Teil Lebensqualität in einer Stadt mit ohnehin kargen Outdoor-Möglichkeiten genommen.“ Eine Leserin fragt die Gemeinde: „Habt ihr sonst keinen geeigneten Platz?“

„Alles hat seinen Platz“

Die SPÖ von Bürgermeisterin Maria Knauder entgegnet: „Die Loretowiese ist groß genug, um Bewährtes zu erhalten und Neues zu schaffen. Der geplante Friedpark ist ausschließlich im nördlichen Bereich der Loretowiese bei den Kreuzwegstationen vorgesehen. Also nicht mitten auf der Wiese. Nicht dort, wo im Winter gerodelt oder Langlauf betrieben wird. Und auch nicht auf dem Areal des Gackerns. Das heißt: Die bestehenden Nutzungen bleiben erhalten und stehen einander nicht im Weg. Gackern, Winterbetrieb und Friedpark – alles hat seinen Platz.“

Die ÖVP stimmte geschlossen dagegen. „Die ÖVP mit ihren sieben Stimmen sowie je ein Mandatar von SPÖ und FPÖ stimmten dagegen, mit 16:9 wurde der Beschluss mehrheitlich gefasst. Dieser seit Jahrzehnten vertraute Anblick könnte somit bald der Vergangenheit angehören“, poltert Vizebürgermeister Maximilian Peter (ÖVP), der Nutzungskonflikte „aufgrund der Nachbarschaft zum Gackern, des Rodeplatzes für Kinder und des Eislaufplatzes“ nicht ausschließt.

© Foto Gutschi Maximilian Peter, Vizebürgermeister (ÖVP)

Rechtliche Bedenken

Für die ÖVP seien zwei Punkte wesentlich: „Den Kreuzweg im Süden der Basilika gibt es seit Ende der 1980er-Jahre in seiner heutigen Form. Da dieser Weg seit mehr als 35 Jahren von der Öffentlichkeit benutzt wird, hat die Gemeinde, so unsere Rechtsansicht, ein Wegerecht ersessen. Im Zuge einer Umwidmung wären der Erhalt und Verlauf des Kreuzweges im Grundbuch rechtlich abzusichern gewesen, was der Grundstückseigentümer abgelehnt hat. Es gab lediglich eine mündliche Zusage. Da aber niemand das Projekt in seiner Ausgestaltung kennt, kann nicht gesagt werden, ob der Kreuzweg tatsächlich erhalten bleibt.“ Und zweitens? „Über die Widmungsfläche führt eine wichtige Wasserleitung der Gemeinde, die schon alt ist. Auch wenn mündlich versprochen wurde, direkt über der Wasserleitung keine Bäume zu setzen, stellt sich die Frage, was im Falle eines massiven Rohrbruchs im Friedensforst ist? Eine rechtliche Absicherung der Wasserleitung in Form einer Grundbuchseintragung wurde abermals abgelehnt“, so Peter.

Auch die Kirche ist gegen das Projekt: „Man missbraucht den Anblick der Kirche, um ein Geschäft zu machen“, so Pater Gerfried Sitar. Durch die Bäume ginge dieser Anblick – als „unverzichtbare Kulisse“ für das Geflügelfest „Gackern“ – verloren. Zudem plane man selbst einen Friedpark mit Weinstöcken auf den Terrassen am Südhang der Domkirche.

Von Conle beziehungsweise seinem Kärntner Anwalt Andreas Horacek gab es zum Friedpark und damit verbundenen Fragen betreffend der künftigen Nutzung der Loretowiese trotz mehrfacher redaktioneller Nachfrage keine Rückmeldung.