3000 Euro: Neue Photovoltaik-Förderrunde startet in Kärnten

Ab 12. Oktober kann man in Kärnten wieder eine Förderung für neue Photovoltaikanlagen beantragen. Für private Anlagen mit Speicher gibt es pauschal 3000 Euro.

Mit Montag, 12. Oktober, startet das Land Kärnten den zweiten Photovoltaik-Fördercall des Jahres. Das teilte das Land am Samstag in einer Aussendung mit. Bis einschließlich 31. Dezember 2026 können Anträge eingereicht werden. Die Förderung richtet sich an Privatpersonen, Betriebe, Landwirte und öffentliche Einrichtungen.

Für private Anlagen bleiben die Anfang des Jahres beschlossenen Bedingungen unverändert. Gefördert werden neu errichtete Photovoltaikanlagen mit mindestens fünf Kilowatt-Peak (kWp). Voraussetzung ist, dass gleichzeitig ein Stromspeicher mit einer Kapazität von mindestens fünf Kilowattstunden (kWh) installiert wird. Förderfähig sind Anlagen, die nach dem 1. Jänner 2026 errichtet wurden.

Förderabwicklung digital

Für die Errichtung einer privaten PV-Anlage gibt es pauschal 3000 Euro. Wer bei einer bereits bestehenden PV-Anlage einen Speicher mit mindestens fünf kWh nachrüstet, kann eine Förderung von 1000 Euro erhalten. Für betriebliche und kommunale Anlagen gelten eigene Richtlinien. Energiereferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont, dass die Förderung vor allem den Eigenverbrauch stärken und zur Entlastung der regionalen Stromnetze beitragen soll. „Jede PV-Anlage mit Speicher macht Kärnten ein Stück unabhängiger“, so Schuschnig.

Nach Angaben des Landes sind inzwischen auch alle offenen Förderanträge aus früheren Calls abgearbeitet. Die Förderabwicklung wurde modernisiert und erfolgt mittlerweile vollständig digital. Dadurch soll die Antragstellung einfacher und die Bearbeitung der Ansuchen schneller werden. Die Einreichung ist ausschließlich online über die Website des Landes Kärnten möglich.