Der 58-jährige Mann dürfte nach einem medizinischen Notfall verstorben sein, alle Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen

Leblos neben seinem Traktor aufgefunden wurde am Freitag, dem 2. Oktober, ein 58-jähriger Landwirt in Sinabelkirchen. Gegen 22 Uhr war der Mann entdeckt worden, die Ersthelfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Notarzt konnte am Ende aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht, der Landwirt dürfte an einem medizinischen Notfall verstorben sein.